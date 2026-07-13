De la Mano de Dios a ‘Wonderwall’: Oasis, el aliado inesperado que une a Argentina e Inglaterra

Argentina e Inglaterra no necesitan demasiadas excusas para convertir un partido de fútbol en algo más. La guerra de las Malvinas, el polémico Mundial de 1966, la Mano de Dios y el gol del siglo de Diego Armando Maradona en México 1986, la expulsión de David Beckham en 1998 o la revancha inglesa de 2002 forman parte de una rivalidad que vuelve a escena este miércoles, con una plaza en la final del Mundial en juego.

Entre tantas cuentas pendientes existe, sin embargo, un puente inesperado. Un Oasis de tranquilidad entre tanta tensión, nunca mejor dicho. Una banda inglesa, profundamente identificada con Mánchester y convertida durante este Mundial en la banda sonora de los ‘Three Lions’, lleva casi tres décadas (con un parón de unos cuantos años) jugando como local en Argentina. Oasis pertenece a Inglaterra, pero una parte importante de su historia también está escrita en Buenos Aires, la capital de la albiceleste de Messi.

INGLATERRA Y UN HIMNO GENERACIONAL

Wonderwall se ha convertido en el himno extraoficial de la selección inglesa durante el torneo. La canción comenzó a ganar protagonismo después de la victoria ante Croacia y acabó transformándose en un ritual entre los futbolistas y la afición tras cada clasificación. Harry Kane, Jude Bellingham y el resto del vestuario la han cantado frente a las gradas, mientras Liam Gallagher ha seguido el camino de Inglaterra desde las redes sociales y hasta se ha mostrado dispuesto a interpretarla en la final si su selección alcanza el último partido.

El problema para los ingleses es que no pueden reclamar Oasis únicamente como suyo cuando el rival es Argentina. Los Gallagher mantienen desde hace años una relación especial con el país. El propio Liam resumió su conflicto sentimental antes de la semifinal con un mensaje en redes sociales: “Es difícil estar aquí queriendo a Argentina y a toda su gente maravillosa, pero sin querer que gane”.

LA NOCHE DE MARADONA Y LOS GALLAGHER

La relación tiene una imagen estampada en la memoria de muchos amantes del britpop británico como un servidor. En 1998, durante la gira de Be Here Now, tercer ábum de estudio del grupo mancuniano, Liam y Noel Gallagher coincidieron con Maradona en un hotel de Buenos Aires. El encuentro dejó una fotografía icónica de los tres con los puños levantados y una de esas historias que solo podían juntar al ‘10’ y a los dos hermanos más imprevisibles (y polémicos) del rock británico. Si había un futbolista que representase el talento y el 'macarrismo' de los hermanos, era el mítico diez argentino.

Según relató Liam años después, los músicos estaban en el bar del hotel cuando vieron aparecer a Diego rodeado por una multitud. Los Gallagher preguntaron si podían conocerlo y terminaron accediendo a su habitación. Allí encontraron a Maradona haciendo malabarismos con la tapa de una botella y disfrutando de una fiesta que intimidó incluso a los dos hermanos. Y eso es mucho decir para un Noel y un Liam que desde el lanzamiento de 'Definetely Maybe' hasta inicios de siglo pasaron demasiadas horas divirtiéndose y experimentando.

Noel, Maradona y Liam / AGENCIAS

La imagen estuvo durante años colocada sobre la chimenea de la casa de la madre de los Gallagher. Tras la muerte de Maradona, los dos hermanos volvieron a compartirla. Y cuando Oasis regresó a Buenos Aires en 2025, el rostro de Diego apareció en las pantallas del Monumental mientras sonaba Live Forever. Una forma de agradecer a un público al que los Gallagher siempre han considerado especial.

MESSI Y UN RUMOR DEMASIADO BUENO

El otro gran ‘10’ argentino también quedó atrapado en esta historia, aunque inicialmente fuera por un bulo. Durante el Mundial de Sudáfrica 2010 comenzó a circular que Carlos Tévez, por aquel entonces jugador del City y ex del United, había convertido a Leo Messi en un fanático de Oasis, que el rosarino quería reunir a Liam y Noel si Argentina ganaba el torneo e incluso que había formado una banda tributo en la que él mismo interpretaba el papel de Noel.

La historia se extendió rápidamente, pero Messi acabó desmintiéndola. El argentino reconoció entre risas a un periodista que no sabía de dónde había salido aquello y que apenas conocía las canciones del grupo. Clemente Cancela llegó a regalarle varios discos para que, al menos, pudiera escuchar a la banda de la que supuestamente era seguidor.

Dieciséis años después, el rumor ha reaparecido con otro formato. Durante este Mundial empezó a circular en redes que el Kun Agüero había confirmado que Messi guarda Slide Away en su lista de reproducción. No apareció ningún vídeo, entrevista o publicación original que permitiera comprobarlo, por lo que la historia sigue siendo eso, otro rumor demasiado perfecto para no hacerse viral.

El Kun, ídolo de los Gallagher

Con Sergio Agüero no existe ninguna duda. El delantero argentino ocupa un lugar especial en la historia del Manchester City y, por extensión, en la de los Gallagher. Su gol ante el Queens Park Rangers en 2012, que entregó al club su primera Premier League en 44 años, convirtió al Kun en un ídolo eterno de la mitad azul de Mánchester.

Liam llegó a señalarlo como su futbolista favorito y los dos hermanos participaron en los homenajes que recibió durante su etapa en Inglaterra. De alguna manera, un argentino terminó protagonizando el momento más importante de la historia moderna del club que forma parte de la identidad familiar de Oasis.

Noel, Messi, el Barça y Guardiola

La conexión también pasa por Barcelona, de algún modo u otro. En julio de 2017, como telonero de U2 en el Joshua Tree Tour, Noel Gallagher actuó con una camiseta del Barça al estilo retro y con recuerdos de la etapa en la que el equipo vestía con 'Meyba'. Años más tarde, en 2023 y unos meses antes que su City se coronase campeón de Europa por primera vez, posó con el mítico dorsal azulgrana ‘10’ de Messi. Allí señaló al argentino como su jugador favorito y uno de los ídolos de sus hijos.

Noel Gallagher con la mítica elástica azulgrana / TWITTER

Estos gestos tenían también un vínculo evidente con Pep Guardiola, mito del Barça, exentrenador del Manchester City y uno de los grandes amigos de Noel.

La relación entre ambos se hizo especialmente estrecha durante la etapa del técnico catalán en Inglaterra. Compartieron entrevistas, celebraciones, conciertos y numerosas bromas públicas. Para Noel, Guardiola no fue solo el entrenador que convirtió al City en una potencia dominante, sino uno de sus grandes ídolos y una persona muy cercana.

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"Argentina...esa gente.. tienes que ir. Hay un motivo por el que todos los jugadores argentinos se convierten en ídolos. Aguero, Tévez, Zabaleta. Son chicos duros que darán todo lo que tienen durante 90 minutos cada semana. En los 80 fui y me enamoré del país. Son la gente más increíble. Cada concierto con Oasis era un mar de gente. Nunca lo había visto", fueron las palabras del compositor sobre el país al que su selección tratará de vencer este miércoles en semifinales. ¿It's coming home? Veremos.