¡Mbappé no se entrena con el grupo!

Mbappé no se entrenó junto al grupo y realizó ejercicios de recuperación en el gimnasio Giroud confesó que se quitó un peso de encima al batir el récord de Henry como máximo goleador

La mano derecha de seleccionador Didier Deschamps, Guy Stéphan, aseguró este martes que si Karim Benzema no se hubiera lesionado poco antes de comenzar el Mundial de Qatar “el juego ofensivo habría sido diferente”. “Hemos tenido muchas bajas, muchas lesiones. Si Karim hubiera estado nuestro juego ofensivo hubiera sido diferente. Pero no está, no hay que darle más vueltas”, afirmó el adjunto en rueda de prensa.

Stéphan salió al paso de las noticias que apuntan a que sin Benzema la vida del grupo es más tranquila y coherente: “Se ha dicho algo que no es justo, el ambiente cuando estaba (Benzema) era bueno, y después también lo es”.

El número dos de Deschamps consideró que “hay que olvidarse de los que no están y que ya no estarán” y centrarse en los que están que han logrado buenos resultados y buen fútbol. “Lo están haciendo bien. Es la primera vez que Francia encadena tres cuartos de final en Mundiales, eso es un hecho. Además, según lo que me cuentan en Francia, el equipo gusta, la gente quiere verlo. Tenemos que seguir por esta línea”, aseguró el segundo de Deschamps.

Giroud, aliviado

También habló en rueda de prensa Olivier Giroud, quien reconoció sentirse “enormemente aliviado” después de haber superado a Thierry Henry como máximo goleador histórico de ‘les bleus’.

El ariete del Milan desmintió las habladurías sobre su supuesta mala relación con Mbappé: “Mi relación con él es muy buena y, para mí, siempre lo ha sido. Es este entusiasmo el que queremos transmitir en este equipo”. Giroud destacó también al rendimiento de Adrien Rabiot: “Se hace querer, siempre sonriente, y en el centro del campo aparece por todas partes”.

Mbappé, ausente

En otro orden de cosas, la selección gala se entrenó este martes con la destacada ausencia de Kylian Mbappé sobre el césped. Según informó la Federación Francesa, el delantero del PSG se ejerció en el gimnasio para recuperarse del esfuerzo contra Polonia.

De acuerdo con ‘RMC’, esta decisión se tomó tras una larga discusión entre Didier Deschamps y el responsable médico de ‘les bleus’. En cualquier caso, no se pone en duda la presencia del goleador francés este sábado contra Inglaterra.