Las Malvinas, segunda parte: esta vez en Atlanta

El Inglaterra - Argentina de las semifinales del Mundial de 2026 ya se auguraba que sería un partido tenso. Mucho contexto histórico tenía ese partido. Deportivo... y político. Desde la guerra de las Malvinas entre ambos países, la expulsión de Rattín, a la 'Mano de Dios' de Diego Armando Maradona en el Mundial de 1986 o el enfrentamiento entre Diego Simeone y David Beckham en 1998, que acabó con una roja al inglés. Todo ello llevó a que ese fuera uno de los principales temas a tratar en la previa. Y que se reflejara finalmente en el campo.

De hecho, parece que ambas selecciones quisieron recrear la Guerra de las Malvinas en el terreno de juego. Tanto los argentinos como los ingleses salieron al verde como si de una guerra se tratara. Ya se vio en los himnos: mientras la afición argentina cantaba 'el que no salta es un inglés' durante el 'God save the King', los ingleses pitaban el himno argentino, cantado con rabia por los futbolistas de la albiceleste.

Poco tardó Ismail Elfath, árbitro del partido, en darse cuenta de que tendría uno de os encuentros más difíciles de su carrera.

Leo Messi y Jude Bellingham, en el Inglaterra - Argentina de semifinales del Mundial 2026 / EP

En total, fueron 19 faltas solo en la primera parte. Siete cometidas por Inglaterra y 12 cometidas por Argentina, con dos amarillas (Anderson y Lisandro Martínez). Y las que no se señalaron. Pero, en definitiva, el choque dio una sensación de que era un combate de fútbol. Hubo tramos del partido con más faltas que pases. El balón estuvo prácticamente más parado que en los pies de los futbolistas. Cada acción acababa en protesta. Cada 'palo' acababa en tangana.

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Si quiere el colegiado norteamericano, puede superar con creces el partido con más tarjetas de la historia (20). Fue en los octavos de final de Alemania 2006 conocido como la 'Batalla de Núremberg', dirigido por el árbitro ruso Valentín Ivanov. Este, en Atlanta, será conocido como la 'Guerra de las Malvinas, segunda parte'.