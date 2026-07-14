Las Malvinas, Maradona y el Beckham-Simeone: la historia del odio entre Argentina e Inglaterra

Argentina se citará con Inglaterra este miércoles (21.00) por las semifinales del Mundial. Será mucho más que un duelo entre dos campeones del mundo. Aunque Lionel Scaloni matizó que “es solo un partido de fútbol”.

Porque ve casi obligatorio rebajar la espuma de una cerveza bastante agitada. Cuatro episodios troncales relatan la tensión entre dos selecciones que cultivan su rivalidad -y odio, incluso- desde hace muchísimos años.

RATTÍN Y LOS INGLESES (1966)

Hay que situarse en tiempo y forma para uno de los episodios primitivos de esta rivalidad. Ambas naciones habían estado en una disputa no violenta por la soberanía de las Islas Malvinas, y para la Copa del Mundo de 1966, las relaciones eran correctas. Fue el enfrentamiento en aquel Mundial -donde los británicos eran anfitriones- lo que terminó originando el conflicto deportivo de hoy.

Rattín discutiendo con el árbitro alemán durante el Inglaterra-Argentina (1966) / EL GRÁFICO

Antonio Rattín, mito de Boca recientemente fallecido, relató así el hecho: “El árbitro -Rudolf Kreitlein- cobraba todo a favor de Inglaterra. Yo pido un intérprete para hablar con él y me echó. ‘Fuera, fuera, fuera’, me dijo. Estuvo el partido suspendido 30 minutos. Entraron dirigentes de FIFA al campo de juego. Yo me senté en la alfombra roja de la reina y luego me fui al vestuario, les insulté mientras me lanzaban latas de cerveza y estrujé el banderín del Reino Unido. Estaba todo preparado para que Inglaterra fuese campeón del mundo”. Alf Ramsay, seleccionador inglés, acusó a los argentinos de “animals” -animales-. A partir de ahí ya nada fue igual.

GUERRA DE LAS MALVINAS (1982)

Islas de soberanía británica, las Malvinas siempre habían sido objeto de discusión en territorio argentino, alegando invasiones europeas -y estadounidenses- para apropiarse de sus tierras. En 1982 Argentina tomó la decisión bélica -aunque sin guerra declarada- de invadir las Malvinas para recuperar el territorio que consideraban propio.

Después de unas negociaciones diplomáticas fallidas, los combates se extendieron en las islas por casi dos meses, finalizando todo con el país gobernado por Margaret Tatcher como vencedor del conflicto y más de 900 combatientes asesinados entre ambos bandos. Argentina nunca olvidó el conflicto y cada año recuerda a los soldados caídos en las Malvinas, isla que siguen reclamando como propia en unas relaciones diplomáticas que llegaron a suspenderse.

MARADONA, LA MANO DE DIOS Y EL GOL DEL SIGLO (1986)

Para el año de la Copa del Mundo en México, justamente, las relaciones estaban rotas. Se intentó por todos los medios que el partido entre ambos, válido por los cuartos de final del Mundial, no se escapara de las dimensiones deportivas, pero las Malvinas era un peso muy grande como para ignorarlo.

HI3119. BOGOTÁ (COLOMBIA), 25/11/2020.- Fotografía de archivo del jugador argentino Diego Armando Maradona con la Copa del Mundo tras derrotar la selección argentina a Alemania en el estadio Azteca el 29 de junio de 1986 en Ciudad de México (México). Endiosado, amado, venerado, admirado y respetado, pero también juzgado, criticado y cuestionado: todo eso, y mucho más, fue Diego Armando Maradona, el hombre que falleció este miércoles pero que se volvió un mito en vida gracias al fútbol y a su personalidad. Maradona falleció este miércoles en su residencia de la provincia de Buenos Aires a sus 60 años de edad, según informó su jefe de prensa a Efe. EFE/Ra Archivo. FUTBOL. DIEGO ARMANDO MARADONA / ARCHIVO / EFE

Eso sí, la cita dejó otra polémica para el camino: la ‘Mano de Dios’ que Peter Shilton nunca olvidó, con Maradona anotando un gol que hoy anularía el VAR. El Diego, además, dejó otra diana para el recuerdo: el mejor gol de la historia de los Mundiales.

LA ROJA A BECKHAM (1998)

El 30 de junio en Saint-Étienne, argentinos e ingleses se citaban en los octavos de final del Mundial de Francia para el tercer -y último, hasta ahora- partido en la cita orbital entre ambos. Con un 2-2 en la segunda parte, David Beckham cometió un fallo imperdonable para su afición: zancadilleó a Diego Simeone sin pelota.

El argentino exageró el contacto y el colegiado Kim Nielsen compró, expulsando al ‘7’, la estrella del equipo. Por penaltis, finalmente, la ‘Albiceleste’ clasificó a cuartos. Y a ‘Becks’ le esperaron varias amenazas de muerte en su país.