Maldini siembra la duda: "Arabia Saudí es un equipo peligroso, sin ninguna duda"

Maldini arranca su análisis recordando que Arabia Saudí empató ante Uruguay en un partido donde, según él, "mereció ganar Uruguay seguramente esa segunda parte", pero en el que el portero Mohammed Al Owais estuvo “inmenso, inmenso”.

El experto subraya que, pese a sufrir en el tramo final, el equipo saudí mostró una competitividad que no es casualidad: "Los árabes tienen bastantes virtudes, bastantes virtudes".

El técnico griego Giorgos Donis, recién llegado al banquillo, está "manejando el equipo muy bien", según Maldini, que insiste en que se trata de un conjunto que toca bien la pelota y sale con peligro al espacio, dos rasgos que pueden incomodar a España.

Las piezas clave del equipo saudí

Maldini dedica buena parte de su análisis a los futbolistas que considera determinantes en el esquema de Donis:

Saud Abdulhamid : " Es el lateral derecho, jugador del Lens, campeón de Copa de Francia, seguramente el jugador con más peso en el fútbol internacional" . Para Maldini, es el futbolista saudí más preparado para competir al máximo nivel.

: " . Para Maldini, es el futbolista saudí más preparado para competir al máximo nivel. Hassan Tambakti : " Un muy buen central también" , sólido en duelos y clave en la salida de balón.

: " , sólido en duelos y clave en la salida de balón. Mohamed Kanno : " Para mí el jugador clave es Mohamed Kanno… es un centrocampista de ida y vuelta que llega muy bien al ataque y que me parece absolutamente clave" . Maldini recalca que ha sido indiscutible con varios seleccionadores.

: " . Maldini recalca que ha sido indiscutible con varios seleccionadores. Nasser Al Dawsari : extremo zurdo que " le marcó el segundo gol a Argentina en aquel partido histórico" del Mundial de Catar.

: extremo zurdo que " del Mundial de Catar. Firas Al Buraikan: "Un delantero centro muy potente", referencia física y finalizador del equipo.

El analista también destaca el papel de Al Owais, a quien define como un portero capaz de sostener al equipo en los momentos más críticos.

Un historial reciente que obliga a no confiarse

Maldini recuerda que Arabia Saudí ya ha demostrado que puede competir contra cualquiera. "Son avisos", afirma. "Arabia Saudí es capaz de ganar a Argentina en Catar, empató contra Uruguay… es un equipo peligroso desde luego, sin ninguna duda".

El experto insiste en que estos resultados no son accidentes, sino la consecuencia de un equipo con identidad, físico, velocidad y varios futbolistas con experiencia internacional.

España, ante un examen más complejo de lo que parece

El duelo del domingo exigirá a España máxima concentración. El estilo saudí, rápido, vertical y con jugadores capaces de castigar cualquier desajuste, convierte el partido en un reto táctico.

Maldini lo resume con claridad: "Es un equipo peligroso", una advertencia que llega en un momento clave del torneo.