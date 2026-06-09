Maldini se moja con el Mundial 2026 y sorprende con su pronóstico sobre España

Quedan dos días para que empiece el Mundial 2026 y, en una entrevista en el pódcast de Jordi Wild, el analista de fútbol Julio Maldonado, conocido como Maldini, ha dejado su pronóstico completo sobre cómo ve el torneo, desde la fase de grupos hasta una hipotética final.

En el Grupo H, donde está España junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, el comentarista se muestra contundente sobre las opciones de la selección: "Es prácticamente imposible bajar de la segunda posición. El partido con Uruguay no, pero el resto es cómodo".

Sobre el arranque de la selección española en el torneo, destaca la oportunidad de empezar con rivales a priori asequibles: "Lo bueno que tiene es que los dos primeros partidos en teoría son partidos muy amables porque España debuta con Cabo Verde y luego juega con Arabia Saudí. De estas, Cabo Verde lógicamente será la peor".

Amistoso de selecciones, en imágenes: España - Perú. / Hilda Ríos / EFE

En cuanto a Arabia Saudí, apunta a la incertidumbre tras el cambio de seleccionador y el momento del equipo, aunque pone el foco en uno de sus referentes: "Para mí el mejor jugador saudí de los últimos tiempos que es Mohamed Kanno sigue en la selección".

Maldini también advierte del peligro de Uruguay bajo la dirección de Marcelo Bielsa: "Uruguay lo hace muy bien. Hay que golear a Cabo Verde y a Arabia Saudí porque Uruguay te puede empatar perfectamente".

Su pronóstico del grupo es claro y directo: "Veo primera a España, segunda Uruguay, Arabia Saudí tercera y Cabo Verde cuarta".

En los cruces, analiza por ejemplo un posible Francia-Países Bajos en cuartos de final: "Francia pasaría. Creo que es mejor equipo y muy superior". También ve a España avanzando ante Senegal: "Es un partido duro. Dominaría el partido de España ante un rival muy atrás en muchos momentos".

Sobre otras eliminatorias, se moja con Inglaterra en su duelo ante Noruega: "Yo creo que Inglaterra pasaría porque tiene más. Tiene un equipazo". Y en el Argentina-Portugal de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, es claro: "Aunque Argentina competirá muy bien, yo creo que pasaría Portugal porque dominaría el partido casi con total seguridad".

Predicción Maldini Mundial / YouTube

En cuanto a las semifinales y final, sitúa a Portugal y España como grandes aspirantes al título: "Yo creo que habría fases de dominio alterno de cada equipo. Creo que seguramente Portugal tendría más balón al final que España, si mete a los cuatro centrocampistas, aunque España tiene seguramente más potencial ofensivo"

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Aunque Maldini ha asegurado que se trata de una final muy difícil de pronosticar, se ha 'mojado' con el ganador: "Yo daría ligeramente favorita a España, pero ligerísimamente. A España daría un 55% y a Portugal un 45%".