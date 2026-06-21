Maldini estalla en directo: "Djorkaeff se ha quedado tieso"

Youri Djorkaeff, exfutbolista francés y campeón del mundo en 1998, ha asistido al encuentro que enfrentaba a España y Arabia Saudí como invitado de honor en el palco de autoridades. En mitad del partido, sin embargo, el cansancio pudo con él y terminó completamente dormido en su asiento VIP, ajeno a lo que sucedía sobre el césped.

Las cámaras de la realización oficial captaron el momento exacto en el que el exjugador del Inter de Milán y del PSG descansaba con los ojos cerrados, inmóvil y sin reacción ante el ambiente del estadio. La imagen no tardó en propagarse por redes sociales, donde se convirtió en uno de los clips más compartidos del encuentro.

Un palco lleno de figuras atentas… menos una

Djorkaeff compartía zona con personalidades de la FIFA y del fútbol internacional que sí seguían el partido con atención. Entre ellos, Fernando Hierro y Míchel Salgado, que permanecieron concentrados en el juego mientras el francés dormía plácidamente a su lado.

La contraposición entre la tensión del partido y la serenidad del exfutbolista francés alimentó aún más la viralidad del momento.

La reacción de Maldini

El analista Julio Maldonado, Maldini, no dejó pasar la oportunidad de comentar la escena en directo. Al percatarse de lo ocurrido, lanzó una frase que rápidamente se sumó al fenómeno viral: "Djorkaeff se ha quedado tieso, ¿lo habéis visto? Se ha quedado dormido. Está frito completamente."

Su comentario, espontáneo y sorprendido, terminó de convertir la secuencia en uno de los momentos más comentados de la jornada mundialista.

Un episodio anecdótico que ya es meme

La imagen de Djorkaeff dormido en el palco se ha transformado en un nuevo icono humorístico del Mundial 2026.

Entre bromas, montajes y reacciones, el episodio ha demostrado cómo un instante inesperado puede eclipsar incluso a un partido de la Copa del Mundo.