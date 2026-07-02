Maldini enciende las alarmas antes del España-Austria: "Estoy preocupado con este partido"

Este jueves a las 21 horas, España afrontará su primer partido de las eliminatorias del Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente se medirá a Austria en los dieciseisavos de final con el objetivo de seguir avanzando en su camino hacia el título.

Julio Maldonado, más conocido como Maldini, repasó las claves del duelo tanto en 'El Partidazo de COPE' como en su canal de YouTube y dejó claro que, aunque sigue viendo favorita a España, espera un partido mucho más complicado de lo que puede parecer.

El analista puso el foco en Austria, una selección que llega con una ausencia muy importante: "Tiene una baja clave, que es Baumgartner. Para mí el mejor jugador de Austria no está en este Mundial. Se lesionó a última hora, de hecho, está con muletas en los partidos y para mí es el jugador diferencial que tiene".

Aun así, destacó que el equipo dirigido por Ralf Rangnick, al que definió como un "especialista en el pressing", cuenta con buenos jugadores. Destacó a Laimer, al doble pivote formado por Seiwald y Schlager, dos jugadores que calificó como "muy potentes" y también a Sabitzer. Además, explicó que una de las incógnitas está en el ataque, donde el seleccionador puede apostar por un delantero más clásico como Arnautovic o Kalajdžić, o por un perfil más técnico como Gregoritsch.

Pese al respeto que le genera el rival, Maldini sigue convencido de que España es superior. Sin embargo, cree que la selección necesita dar un paso adelante respecto a la fase de grupos si quiere evitar un encuentro igualado: "Tiene que mejorar mucho para poder ganar con comodidad a Austria. Si juega como el otro día contra Uruguay o contra Cabo Verde, por supuesto, puede haber partido. España tiene que ganar, pero no creo que vaya a ser un partido fácil".

Además, en su canal de YouTube reconoció que las sensaciones que le transmite la selección española no son las mejores. "La realidad es que estoy preocupado con este partido. Tengo que reconocerlo".

El periodista explicó que varios de los futbolistas más importantes del equipo todavía están lejos de su mejor nivel. Nombró a Pedri, Rodri, Lamine Yamal y Mikel Merino, y por ese motivo defendió que Dani Olmo debe ganar protagonismo en el once de Luis de la Fuente: "Para mí tiene que ser titular porque es de los jugadores que más en forma están".

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Maldini insistió en que Austria "tiene armas para hacer daño a España", pero sigue confiando en que el conjunto español estará en los octavos de final: "En condiciones normales yo daría muy favorita a España. En estas condiciones la voy a dar favorita, pero no tanto. Le voy a dar a España para clasificarse un 60% y un 40% para Austria".