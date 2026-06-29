Maldini elige su once ideal de la fase de grupos del Mundial: solo incluye a un jugador de la selección española

Con la fase de grupos ya terminada, el Mundial 2026 entra en su momento decisivo. Las 32 selecciones que siguen en la pelea por el título afrontan ahora los dieciseisavos de final, donde ya no hay margen de error y cada partido puede ser el último.

Con el torneo completamente abierto, empiezan a ganar protagonismo las actuaciones individuales, y Maldini pasó por 'Tiempo de Juego' de la COPE para repasar lo más destacado de la fase de grupos y elaborar su once ideal del torneo hasta el momento.

En la portería, aunque también mencionó al guardameta de Curazao, Eloy Room, aseguró que apuesta por el caboverdiano Vozinha, una de las grandes revelaciones del campeonato: "No es el mejor portero del Mundial, es el mejor portero de la primera fase por todo lo que ha hecho y por todo lo que significa Cabo Verde. No he tenido dudas en elegirlo".

En los laterales, el derecho es para el colombiano Daniel Muñoz, que ha sorprendido por su presencia ofensiva. En el izquierdo se queda con el japonés Nakamura, que aseguró que le ha gustado "muchísimo".

Como pareja de centrales aparecen Pau Cubarsí y Virgil van Dijk. Del central catalán subrayó que "ha estado espectacular y es de lo poco salvable de la selección", mientras que del neerlandés valoró que "ha estado muy bien y está recuperando su mejor nivel".

En el centro del campo, el brasileño Bruno Guimarães se ha ganado su sitio por su peso en el juego y sus tres asistencias, acompañado por el suizo Manzambi, al que define como "una aparición tremenda".

En las bandas, el once lo completan el francés Michael Olise, del que destaca que ha estado "inmenso", y Vinícius, que ha marcado en los tres partidos y "está haciendo un gran Mundial".

En la mediapunta aparece Lionel Messi, al que sitúa como el gran organizador del juego ofensivo: "Brujuleando, creo que estaríamos todos de acuerdo". Mientras que arriba, en la posición del '9', a pesar de las dudas entre Haaland y Kylian Mbappé, se queda con el francés, ya que, además de marcar goles, también ha dado dos asistencias.