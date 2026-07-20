Maldini desvela cuál ha sido la clave para ganar el segundo Mundial y señala a un jugador del Barça: "No estaba haciendo un buen torneo"

España venció a Argentina en una final en la que la selección de Luis de la Fuente dominó de principio a fin. La Roja conquistó su segundo Mundial gracias al único tanto de Ferran Torres, futbolista del FC Barcelona. Un partido que ya quedará para el recuerdo de todos los españoles. La emoción se desbordó con el pitido final, pero la celebración no ha hecho más que empezar. Esta tarde, concretamente a las 18:00 horas, arrancará la rúa que recorrerá las principales calles de Madrid.

La final disputada en el MetLife Stadium está dando mucho de qué hablar, sobre todo en España, ya que consiguió su segunda estrella mundial 16 años después de coronarse en el Soccer City de Johannesburgo. El partido lo tuvo controlado la selección española en todo momento y tras la expulsión de Enzo Fernández, la final ya se puso de cara, aunque costó mucho derribar la portería de Emiliano Martínez.

Desde 'Tiempo de Juego', programa de la Cadena COPE, analizaron las claves del triunfo de La Roja en la final del Mundial contra la Albiceleste. Uno de los colaboradores que quiso compartir su punto de vista al respecto fue Julio Maldonado, más conocido como Maldini.

En primar lugar, quiso dejar claro que "España ha sido muy superior a Argentina durante toda la final". Un dominio del fútbol que solo se vio contra Portugal, ya que en ambos encuentros la selección española apenas sufrió en defensa. De hecho, Argentina no logró realizar ni un solo disparo entre los tres palos en todo el partido, incluida la prórroga.

Ferran Torres, otro gol para la historia / EFE

El comentarista de Movistar+ no dudó en reconocer la labor del seleccionador español, al que señaló como una de las claves de la conquista la segunda Copa del Mundo: "Creo que hay que hacer un monumento a Luis de la Fuente por todo lo que ha hecho con este equipo".

Por otro lado, remarcó que esto solo acaba de empezar, pues es una generación de jugadores muy jóvenes: "Pueden darle muchos éxitos a España". Uno de los jugadores que señaló fue Pedri, quien perdió la titularidad a partir de cuartos de final. "No estaba haciendo un buen mundial", reconoció, aunque admitió que en la final "ha dado un recital".

Pedri, suplente en el España - Francia de semifinales del Mundial 2026 / Europa Press

Maldini tiene claro que "Pedri es el mejor centrocampista del mundo", y Rodri Hernández como "el mejor mediocentro". También, comentó que Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal no han sido los jugadores más determinantes, pero a pesar de ello: "España ha sido el mejor equipo del campeonato para mí".

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Sobre la final de Argentina, el colaborador de 'Tiempo de Juego' fue contundente: "Ha hecho lo que ha podido, pero es que España es infinitamente superior a Argentina, y se ha demostrado sobre el césped de MetLife Stadium".