Maldini desvela el gran peligro de Portugal contra España: "Si Roberto mete a los cuatro la selección puede sufrir"

España se verá las caras con Portugal en el siguiente partido de la Copa del Mundo. Un enfrentamiento entre dos selecciones que aspiran al título, en unos octavos de final con 'aroma a final'.

Los de Luis de la Fuente llegan al encuentro invictos, con tres victorias y un empate en cuatro partidos y dejando buenas sensaciones sobre el césped. El último partido ante Austria alejó todas las dudas, pese a que todavía no hemos visto a España en su mejor versión. Pero para ello, ya está Portugal enfrente, en el que será el primer 'big match' de la selección en el Mundial.

España y Portugal ya se enfrentaron en la final de la Nations League en 2025. El encuentro terminó empatado 2-2 tras la prórroga, y la selección de Portugal se coronó campeona en la tanda de penaltis por 5-3. El precedente está encima de la mesa, y pese a que han cambiado muchas cosas, la realidad es que los lusos asustan y el equipo tiene en mente ese partido. Hay hambre de revancha.

Un partido con hambre de revancha

El encuentro del lunes será muy igualado, algunos incluso ponen como favorita a la selección portuguesa, aunque apunta a que se decidirá por detalles. Julio Maldonado, analizó las fortalezas y debilidades de ambos equipos antes del choque. Maldini valoró la mejoría mostrada por España tras superar a Austria, aunque advirtió que Portugal dejó muy buenas sensaciones en el arranque de su encuentro frente a Croacia. Para el analista, ese inicio evidenció el potencial del equipo de Roberto Martínez y confirmó que será uno de los rivales más exigentes para la selección española.

Sobre el juego del combinado luso, explicó que se trata de un equipo "bastante vertical" y destacó que "es un equipo que toca muy bien el balón, que tiene buenos centrocampistas, pero que no se limitó a sobar la pelota, sino que tuvo profundidad y tuvo verticalidad". En su opinión, esa forma de atacar "puede complicar mucho a España". Además, elogió el rendimiento de Rafael Leão y la capacidad de Roberto Martínez para modificar el planteamiento táctico cuando el partido lo requiere.

El dominio del centro del campo

El periodista también apuntó algunos aspectos mejorables en Portugal. Habló del "flojo mundial de Vitinha" y de las dudas que ha dejado Renato Veiga en el centro de la defensa, aunque destacó la fiabilidad del portero Diogo Costa. Asimismo, considera que la batalla en el centro del campo. "Si Roberto Martínez mete 4 centrocampistas, los 4, es decir, Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes y João Neves, España puede sufrir, ya que con ese planteamiento Portugal podría controlar mucho más el partido", afirma.

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Bernardo Silva, Vitinha y Cristiano, durante un entrenamiento con Portugal / EFE

De cara al posible resultado final, Maldini espera un duelo muy equilibrado entre dos selecciones con opciones de avanzar. Lo define como un "partido muy parejo" y "tremendo", aunque cree que habrá un "mayor dominio de España" y que el conjunto de Luis de la Fuente "tiene algo más" para lograr la clasificación a los cuartos de final.