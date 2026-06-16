La 'maldición' de Rocky salta al Mundial: Pensilvania advierte a las selecciones tras el tropiezo de Ecuador

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya tiene una de sus historias más curiosas fuera de los terrenos de juego. La derrota de Ecuador ante Costa de Marfil en Filadelfia ha reavivado una vieja superstición deportiva estadounidense: la conocida como 'maldición de la estatua de Rocky Balboa'.

El departamento de turismo de Pensilvania ha emitido un comunicado dirigido a las selecciones que todavía deben disputar encuentros en Filadelfia, advirtiéndoles, en tono humorístico, de los supuestos riesgos de vestir con sus colores la icónica estatua del personaje interpretado por Sylvester Stallone.

"A las delegaciones de Brasil, Haití, Francia, Irak, Curazao, Croacia y Ghana: Pensilvania les da una cálida bienvenida y les desea mucha suerte en sus próximos partidos del Mundial en Filadelfia. Como buenos anfitriones, nos gustaría compartir información sobre un fenómeno bien documentado en Filadelfia: la maldición de la estatua de Rocky", señala el mensaje difundido por las autoridades turísticas.

Ecuador, la última víctima

La advertencia llega apenas unos días después de que miles de aficionados ecuatorianos protagonizaran un multitudinario banderazo en las famosas escaleras del Museo de Arte de Filadelfia y colocaran una camiseta de su selección sobre la estatua de Rocky Balboa. Horas más tarde, Ecuador cayó por 1-0 frente a Costa de Marfil con un gol en el tramo final del encuentro.

La coincidencia disparó las bromas entre aficionados y medios locales. Tanto que el propio departamento de turismo reconoció en su comunicado que lamentaba no haber advertido antes a la selección sudamericana. "Ecuador vistió a Rocky el pasado fin de semana. ¿Coincidencia? Lamentablemente, la historia dice que no", ironizó la institución.

Una superstición con décadas de historia

La llamada "maldición de Rocky" forma parte del folclore deportivo de Filadelfia. La creencia sostiene que cualquier equipo cuyos aficionados coloquen camisetas, bufandas o banderas sobre la estatua termina perdiendo su siguiente partido.

Aunque nació en torno a la NFL, la leyenda ha ido creciendo con el paso de los años. Los aficionados de equipos como los Minnesota Vikings, los New England Patriots o los San Francisco 49ers fueron señalados por los seguidores de Filadelfia tras decorar la estatua antes de sufrir derrotas importantes.

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En redes sociales, numerosos seguidores estadounidenses aseguraban que la selección sudamericana había cometido un error al ignorar una tradición ampliamente conocida en la ciudad.