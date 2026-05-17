La maldición de México en los Mundiales: el trauma nacional que quiere romper en 2026

Hasta la fecha, nadie ha organizado tres veces una Copa del Mundo. Es un privilegio reservado para México, que este 2026 podrá presumir de ser el primer país en lograrlo, tras acoger las ediciones de 1970 y 1986. Un motivo de orgullo para el pueblo mexicano, que junto a Estados Unidos y Canadá organizará un Mundial único, el primero celebrado en tres países distintos y el primero con 48 participantes, pero que puede hacer mucho más grande una herida abierta desde hace demasiado tiempo.

Desde su debut en Uruguay 1930, la selección mexicana ha disputado 17 Mundiales, enfrentándose a todo tipo de rivales en fases de grupos. La ilusión es máxima para ver a ‘El Tri’ en casa peleando contra los mejores combinados del planeta. Pero tiene una presión extra: superar su gran trauma y evitar un colapso nacional.

¿Cómo se pasa de cuartos?

El país que más veces será anfitrión nunca ha superado los cuartos de final. De hecho, las dos veces que jugó en casa cayó en esta fase. Y tras 17 intentos, parece que el famoso 'quinto partido' ya se ha convertido en un tema que nadie quiere mencionar. En 1970 México cayó en el Azteca en cuartos ante Italia. En 1986, otra vez como anfitrión, el sueño terminó en la misma estación, en la tanda de penaltis contra Alemania Federal. Dos oportunidades históricas que se estrellaron contra el mismo techo. Cabe recordar que antiguamente el torneo contaba con menos participantes, por lo que era más fácil alcanzar rondas como los cuartos.

México, después de ser eliminada del Mundial 2022 / FIFA

Antonio Carbajal, Hugo Sánchez, Jorge Campos, Claudio Suárez, Luis Hernández, Ramón Ramírez, Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti, Rafael Márquez, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Javier Hernández, Carlos Vela… Todos se dejaron la piel, sin premio final.

La Selección de México no es una selección menor. Es una potencia regional, un país con estadios llenos y con cultura futbolística. Pero pocos anfitriones de su nivel han cargado con un complejo similar.

La Selección Mexicana inaugurará el Mundial el próximo 11 de junio ante Sudáfrica / SELECCIÓN MEXICANA / X

México tiene, además, un récord de dudoso honor: es la selección con más derrotas en la historia de la Copa del Mundo, con 28. Una cifra que contrasta con otra realidad igual de contundente: ha sido muy consistente. Para perder mucho en un Mundial hay que jugar muchas veces. Antes de Qatar, donde fracasó despidiéndose en la fase de grupos, acumulaba siete ediciones consecutivas llegando a los octavos de final.

Aguirre, el elegido

El elegido para romper la maldición es Javier Aguirre, alguien que conoce los entresijos de la selección como pocos. Lo vivió como jugador, auxiliar y técnico. Y cuatro décadas después de su debut, en 1986, volverá a ser local. Eso sí, lo tendrá un pelín más fácil para llegar al sexto partido, pero no para superar los cuartos.

Javier Aguirre, seleccionador de México, junto a laleyenda Rafa Márquez / FIFA

Si México consigue llegar a cuartos, habrá disputado seis partidos en el Mundial. Al ser el primero con 48 participantes habrá dieciseisavos de final, por lo que de superar la fase de grupos y llegar a cuartos, habrá pasado el famoso 'quinto partido'. Eso sí, sin el premio asegurado de romper su techo competitivo: los cuartos.

Soy un afortunado de la vida. Todos los días doy gracias por estar aquí, por hacer lo que quiero, porque soy mexicano... Javier Aguirre — Seleccionador de México

"Soy un afortunado de la vida. Todos los días doy gracias por estar aquí, por hacer lo que quiero, porque soy mexicano... porque viene lo mejor que me va a pasar en mi carrera como entrenador. De jugador, lo mejor fue jugar un Mundial en casa", declaró Javier Aguirre sobre esta importantísima cita.

Una oportunidad inmensa, tan grande como la responsabilidad que pesa sobre sus hombros. En juego, algo más que el orgullo. Romper una maldición que atormenta a un histórico de la Copa del Mundo. Los primeros pasos en este Mundial 2026 serán en el Grupo A ante Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.