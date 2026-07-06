La maldición histórica de México en la Copa del Mundo sigue pesando

El Mundial de 2026 se presentaba como una ocasión de oro para México en su eterna misión de alcanzar el 'quinto partido' (ahora sexto por la inclusión de la ronda de dieciseisavos) o, lo que es lo mismo, situarse entre las ocho mejores selecciones del torneo mundialista. Además, el hecho de que fuera la tercera edición en la que participaba como anfitrión, siendo las anteriores dos ocasiones en las que esto sucedió las únicas participaciones con presencia en los cuartos de final, invitaba al optimismo.

No obstante, pese a haber llegado como invicta al duelo frente a Inglaterra de octavos, tras imponerse a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa en la fase de grupos, y a Ecuador en dieciseisavos, los 'Three Lions' se hicieron con la victoria en un igualado choque que se resolvió por 2-3.

Emocionado tras la derrota, el hasta ahora seleccionador Javier Aguirre anunció que la presente competición es el punto final a su etapa al frente de la Selección de México, a la vez que deseó éxitos futuros a su sucesor, Rafa Márquez. Al analizar el partido, Aguirre reconoció que "nos equivocamos tres veces y lo pagamos caro; ante un rival de las Grandes Ligas como Inglaterra, debes hacerlo todo perfecto y los errores nos eliminaron... Son un gran equipo y nosotros hicimos lo que pudimos".

Si bien es cierto que su país no logró clasificarse a la tan ansiada ronda de cuartos, quiso defender su postura y defender a los jugadores mexicanos, "el jugador mexicano tiene todo lo necesario para competir con la élite, hemos exportado chicos a otras ligas y debemos seguir haciéndolo", expuso.

Javier Aguirre, seleccionador de México / AGENCIAS

Una maldición que viene de lejos

Desde que en la edición de México 86 'el Tri' lograra el hito por segunda vez en su historia de llegar a la antepenúltima ronda de la competición con más prestigio del mundo del fútbol, no ha logrado repetir la hazaña en las siguientes diez oportunidades, es decir, en cuatro décadas.

Sin duda, la mayor decepción en estos cuarenta años fue la descalificación por parte de la FIFA de 'Italia 90', tras descubrirse la alineación de cuatro jugadores que excedían el límite de edad permitido en el Mundial sub-20 de 1989, lo que le acarreó una suspensión de competiciones internacionales por dos años.

Tras la humillación en los despachos, la selección de Concacaf tropezó hasta siete veces con la misma piedra: en EEUU 94 cayó eliminada ante la Bulgaria de Stoichkov en octavos, en Francia 1998 fue Alemania la encargada de dejarles a un paso del 'quinto partido', para la edición de Corea y Japón logró apearles EEUU de nuevo en cuartos, en 2010 un polémico gol de Carlos Tévez les alejó del sueño mundialista, mientras que en Brasil 2014 llegó uno de los grandes traumas con la remontada 'in extremis' de Holanda gracias a un muy discutido penalti sobre Robben. Finalmente, la racha de caer en octavos terminó en Rusia 2018, cuando fueron derrotados también en el cuarto choque ante Brasil.

. Fortaleza (Brazil), 29/06/2014.- Mexico's Rafael Marquez (R) fould Arjen Robben of the Netherlands / AGENCIA EFE/AFP

En la anterior edición, México no pudo siquiera llegar a octavos al caer en fase de grupos contra Argentina y Polonia, tras vencer a Arabia Saudí, empatar con Polonia y perder con Argentina, combinado que terminaría proclamándose campeón del mundo.

En el presente Mundial, si bien la imagen ha sido más positiva que en ediciones anteriores, los goles de Jude Bellingham por partida doble y el penalti transformado por Harry Kane dejaron sin peso los logrados por Quiñones y Raúl Jiménez.