Mahrez anuncia su retirada de Argelia tras la decepción en el Mundial

Fin a una era en Argelia. Riyad Mahrez, capitán y gran referente de la selección de los 'Zorros del Desierto', anunció su retirada del combinado nacional tras la dura eliminación del equipo ante Suiza (2-0) en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

"Este fue mi último partido para el equipo nacional", escribió el futbolista del Al-Ahli en sus redes sociales después de comunicar su decisión en beIN Sports al término del encuentro.

A sus 35 años, Mahrez pone fin a una trayectoria que le sitúa entre los grandes nombres de la historia del fútbol argelino. El extremo se despide como el segundo máximo goleador de la selección, con 40 tantos, únicamente superado por los 46 de Islam Slimani.

Durante más de una década defendió la camiseta de Argelia en 119 encuentros internacionales, en los que participó de forma directa en 85 goles entre tantos y asistencias, dejando una huella imborrable como uno de los referentes de la selección.

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La Federación Argelina también quiso rendirle homenaje tras conocerse su decisión. "Gracias Capitán. Por siempre Leyenda", publicó la selección argelina en su cuenta oficial de Instagram para despedir a quien ha sido uno de los grandes símbolos del combinado nacional.