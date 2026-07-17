MUNDIAL 2026
El madridista Konaté desafía a Lamine Yamal: "Nos volveremos a enfrentar y ya veremos"
Francia no ha digerido bien la derrota contra España en semifinales
Prácticamente inédito en este Mundial, apenas 17 minutos en el tercer partido de la fase de grupos contra Noruega, Ibrahima Konaté apunta a titular en el duelo por el tercer y cuarto puesto que Francia disputará contra Inglaterra en la noche del sábado (23.00 hora española).
El vestuario de los 'bleus' todavía se está recomponiendo tras el varapalo sufrido contra España, donde la selección dirigida por Luis de la Fuente bailó sobre el césped a la doble campeona mundial y firme candidata a la estrella en Estados Unidos. La derrota ha sacudido los cimientos de Francia, donde el cambio de ciclo en el banquillo podría acelerarse. Zinédine Zidane lo tiene hecho con la Federación Francesa, tal y como han apuntado varios medios a lo largo de este viernes.
"Es muy difícil de digerir. Es algo en lo que creo que pensamos cada día desde esa derrota (...) pero duele no haber podido hacer nada frente a este equipo de España. No sé por qué la gente se metió en la cabeza que íbamos a ganar el Mundial de forma absoluta", explicó el defensor.
El nuevo fichaje del Real Madrid ha pasado de puntillas por el torneo, siendo el cuarto central de la plantilla gala por detrás de Saliba -lesionado en la espalda-, Upamecano y Lacroix. Su mala temporada en el Liverpool, sin embargo, no ha sido óbice para que Florentino Pérez y José Mourinho confíen en que el defensa pueda liderar la retaguardia la próxima temporada.
El central francés Ibrahima Konaté aseguró que la derrota frente a España no ha dejado secuelas en el vestuario de la selección francesa y se mostró convencido de que los 'bleus' volverán a medirse al conjunto de Luis de la Fuente en el futuro. "No nos han afectado psicológicamente, estamos ignorando lo que se dice. Solo un jugador se atrevió a hablar -en alusión a Lamine Yamal-. Le salió bien, pero no es el fin de nuestras carreras. Tendremos que enfrentarnos a ellos de nuevo y ya veremos", afirmó.
En cuanto al premio de consolación, la medalla de bronce en el Mundial, Konaté reconoció que es un partido que nadie desea jugar, pero que muchos futbolistas estarían encatados de estar en la posición en la que está Francia: "Hay muchísimos jugadores a los que les habría gustado estar aquí y jugar este partido. No digo que sea fácil, está claro que es duro".
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