El madridismo se relame con Dumfries

El Real Madrid se está moviendo rápido en el mercado. Esperando todavía el pelotazo que anunció Florentino Pérez en el programa de Iker Jiménez -lo de Julián Álvarez pareció más una pantomima de cara a la grada-, la dirección deportiva merengue ha hecho los deberes reforzándose antes y durante el Mundial que está teniendo lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

En la Casa Blanca se han acumulado los comunicados oficiales de fichajes: Bernardo Silva, Cucurella, Konaté... Y falta todavía el de Denzel Dumfries, quien a todas luces será futbolista merengue pero todavía no ha pasado por el protocolario anuncio de la entidad. El Real Madrid, probablemente a solicitud del neerlandés, está respetando los tempos que ha marcado el propio jugador. "No puedo, no debo y, de todos modos, no quiero decir nada al respecto. Pueden felicitarme, pueden hacer lo que quieran, pero yo estoy concentrado en el Mundial", reconocía recientemente el lateral en 'Voetbal International'.

En esas se encuentra, defendiendo la 'Oranje' que ha resistido a las críticas incesantes tras el mal debut frente a Japón y que se resarció con una goleada frente a Suecia en un duelo redondo de los dirigidos por Ronald Koeman.

Actuación redonda

Al margen de Brian Brobbey y Cody Gakpo, autores de sendos dobletes, el duelo de la segunda jornada frente a los escandinavos tuvo en Denzel Dumfries a una de las figuras destacadas en los Países Bajos. El futuro dueño de la banda derecha del Santiago Bernabéu hizo un alarde de todas sus virtudes: rápido al corte, especialista defensivo y una vocación ofensiva que recuerda a laterales pretéritos del Real Madrid. Porque viendo a este Dumfries es inevitable pensar en figuras como Roberto Carlos o Marcelo, leyendas del club de Chamartín.

Ronald Koeman y Denzel Dumfries, en un partido de la selección de Países Bajos. / MAURICE VAN STEEN / EFE

Dumfries fue un quebradero de cabeza permanente para su rival. El neerlandés se mostró muy activo en ataque, donde lideró a su selección en ocasiones generadas (2) y firmó un impecable 3 de 3 en entradas exitosas. También aportó amplitud y peligro con cuatro centros, solo superado por un compañero. Su despliegue se completó con cinco duelos ganados, tres recuperaciones y cuatro despejes en una actuación tan intensa como completa.

Al margen de ello, Dumfries tuvo un rol importantísimo en ataque. Suya fue la asistencia en el 2-0 de Brobbey con un centro medido al corazón del área. También participó en el 3-0 obra de Gakpo poniendo un pase al segundo palo para alegría del atacante del Liverpool. El madridismo tiene motivos para estar emocionado.