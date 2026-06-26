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MUNDIAL 2026

La machada de Ecuador, la doble ración de 'biscotto' y la reivindicación estéril de Turquía: esto es lo que pasó esta noche

Se cerraron tres grupos del Mundial 2026 de una tacada con emociones fuertes y alguna que otra sorpresa. Alemania se quedó sin pleno de puntos en favor de Ecuador, Países Bajos hizo los deberes, Japón y Suecia y Paraguay y Australia firmaron tablas que beneficiaron a todos y Turquía amargó a la anfitriona. Repaso a todo lo que dejó la jornada

Ecuador logró el milagro ante Alemania

Ecuador logró el milagro ante Alemania / EFE

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Marc Marín

Marc Marín

ECUADOR 2-1 ALEMANIA: MILAGRO ECUATORIANO

Necesitaba Ecuador sí o sí derrotar a Alemania. Ni siquiera le valía con el empate. Y arrancó perdiendo con un gol de Leroy Sané a los dos minutos de juego. Pero cuando más fuera del Mundial se encontraban los ecuatorianos, aparecieron Nilson Angulo y Gonzalo Plata para darle la vuelta al marcador y mantener vivo el sueño al ser tercera con 4 puntos.

CURAZAO 0-2 COSTA DE MARFIL: PÉPÉ MANDA A CASA A CURAZAO

Se acabó la andadura de Curazao en el Mundial. Si bien ya todo el mundo sabe situarlo en el mapa, el reconocimiento no fue suficiente sobre el verde. Histórico punto el que cosecharon ante Ecuador, pero Costa de Marfil no quiso sucumbir y accedió por primera vez a la fase final de una Copa del Mundo. Un doblete de Nicolas Pépé, jugador del Villarreal, permite a los africanos abrir un nuevo capítulo en sus libros de historia.

TÚNEZ 1-3 PAÍSES BAJOS: SIN SORPRESA ALGUNA

Cumplieron los de Ronald Koeman. Países Bajos certificó la primera plaza de grupo tras hacer los deberes ante una débil Túnez que se despide con 0 puntos. Skhiri desequilibró el marcador a los tres minutos con un gol en propia puerta y Brobbey acudió a su cita con el gol para ampliar distancias. Y pese a que Mostouri metió a los africanos en el partido, Van Hecke colocó el 1-3 definitivo pasada la hora de juego. Marruecos ya espera en dieciseisavos.

JAPÓN 1-1 SUECIA: 'BISCOTTO': PARTE I

Si Suecia perdía, se iba para casa. Si Japón perdía, se quedaba sin segunda plaza. El 'biscotto' parecía clarísimo, puesto que un empate clasificaba a ambas selecciones para la siguiente ronda. Amagó Maeda con romper el pacto anotando el 1-0 en el 56', pero rápidamente Elanga devolvió la igualada al marcado en el 62' en un partido donde Isak y Gyökeres pasaron desapercibidos.

PARAGUAY 0-0 AUSTRALIA: 'BISCOTTO': PARTE II

Y si no era suficiente con un 'biscotto', doble ración. En el siguiente turno repitieron dinámica tanto Paraguay como Australia. La nueva normativa de la FIFA en este Mundial con el criterio de desempate le resta espectáculo a la última jornada. Y sudamericanos y oceánicos no querían quedarse sin dieciseisavos, por lo que firmaron un 0-0 que, pese a tener ocasiones, terminó siendo más aburrido de lo esperado. Eso sí, la clasificación paraguaya es virtual y no matemática al tener una diferencia de goles de -2.

TURQUÍA 3-2 ESTADOS UNIDOS: ARDA GÜLER Y COMPAÑÍA LLEGAN TARDE AL MUNDIAL

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De nada sirve, pero Turquía se despide del Mundial 2026 con un sabor algo más dulce después de superar a Estados Unidos y dejarla sin pleno de victorias en su propia casa. Arda Güler anotó el primer gol de los turcos en el Mundial después de que Trusty adelantara a los norteamericanos. Yilmaz puso en ventaja a Turquía y Berhalter devolvió la igualada en la segunda mitad. Y cuando todo parecía destinado al empate, Ayhan se permitía la primera y última alegría otomana en la Copa del Mundo.

LA AGENDA DEL DÍA

21:00h Noruega - Francia (Grupo I)

21:00h Senegal - Irak (Grupo I)

02:00h Uruguay - España (Grupo H)

02:00h Cabo Verde - Arabia Saudí (Grupo H)

05:00h Egipto - Irán (Grupo G)

05:00h Nueva Zelanda - Bélgica (Grupo G)

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