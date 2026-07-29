Mundial 2026
Mac Allister y Lisandro Martínez blindan sus casas en Inglaterra tras la polémica del Mundial
Ambos jugadores posaron una bandera con el lema: "Las Malvinas son argentinas"
La victoria de la selección argentina en las semifinales del Mundial contra Inglaterra sigue teniendo efectos en la actualidad. No tanto por lo sucedido durante los 90 minutos de juego, sino por lo que se vivió en el campo unos instantes después. Además de la dolorosa derrota, los aficionados ingleses tuvieron que presenciar pancartas del conjunto albiceleste con el lema: "Las Malvinas son argentinas".
Dos de los jugadores que posaron con este mensaje fueron Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez. La euforia se apoderó de ellos y no les permitió pensar más allá del presente, sin recordar que durante el año juegan en la Premier League y, en consecuencia, viven en Inglaterra. Unos días después, al regresar a Europa, han decidido reforzar sus casas.
Según 'The Sun', ambos futbolistas han decidido contratar seguridad privada de manera temporal. Una medida ante la posibilidad de que haya represalias por parte de algunos aficionados ingleses, que no olvidan uno de los episodios más polémicos del último Mundial. Además de los jugadores del Liverpool y del Manchester United, Cuti Romero y Giovanni Lo Celso también participaron en esa celebración.
Los equipos ingleses se han mantenido al margen de este operativo escogido por los futbolistas, desmarcándose de este modo de los mensajes de los jugadores argentinos en Estados Unidos. Por tanto, los gastos de seguridad han corrido a cuenta de Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister, sin que sus clubes de la Premier tengan nada que ver.
No se espera que ninguna de las dos aficiones 'castigue' a su jugador argentino. Y es que ambos futbolistas son queridos en sus estadios, sobre todo en el caso de Mac Allister, un jugador fundamental en el Liverpool que se ha revalorizado en gran medida gracias a su dominio en el centro del campo. Aunque haya despertado el interés de otros equipos, jugará a las órdenes de Andoni Iraola.
"Deberían perder su visado de trabajo"
Lisandro también es un jugador muy valorado en Old Trafford. Desde el año 2022, el defensa albiceleste se ha ganado un puesto en el centro de la zaga y ha recibido múltiples ovaciones por parte de su afición. Su pasión y es esfuerzo en cada partido lo han convertido en un fijo en los planes de los 'red devils'. Las selecciones quedan totalmente atrás cuando la competición se pone en marcha.
Tras el episodio de la pancarta de las Malvinas, el Gobierno británico solicitó una investigación a la FIFA sobre lo sucedido. "Todo jugador argentino de la Premier League que haya participado en esta desagradable muestra antibritánica debería perder su visado de trabajo en el Reino Unido. No debe haber tolerancia con esto", afirmó Nile Gardiner, exasesor de la primera ministra británica Margaret Thatcher
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