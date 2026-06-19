Luzu TV despide a su presentadora tras difundir la falsa muerte del padre de Messi

La presentadora Florencia Peña comunicó en pleno directo de El Show del Verano la supuesta muerte del padre de Lionel Messi. La noticia, completamente falsa, fue desmentida de inmediato por el entorno del jugador, que confirmó que el padre del futbolista atraviesa un problema de salud, pero no había fallecido.

El error provocó una reacción fulminante dentro de Luzu TV, que emitió un comunicado anunciando el despido de todos los responsables implicados en la difusión de la información.

La decisión del canal y el comunicado oficial

En su nota pública, Luzu TV calificó de "inadmisible" la difusión de datos sensibles sin verificación previa. El texto señalaba que tanto la presentadora como el equipo de producción quedaban desvinculados del canal y que Peña había decidido apartarse del proyecto.

La cadena subrayó la gravedad del error y la necesidad de preservar la credibilidad del medio, especialmente en emisiones en directo donde la información circula con rapidez.

Las disculpas de Florencia Peña

Horas después, Peña recurrió a sus redes sociales para pedir perdón a la familia del futbolista. Aseguró sentirse "avergonzada" y explicó que la información le llegó por el auricular durante la emisión, supuestamente verificada por producción.

"Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor", escribió en X.

La presentadora anunció también su decisión de abandonar definitivamente el programa.

Contexto: el momento personal de Messi

El incidente se produjo apenas horas después de que Messi se emocionara al marcar el primero de sus tres goles frente a Argelia. Tras el partido, el jugador reconoció estar atravesando "problemas familiares", lo que aumentó la sensibilidad en torno a cualquier información relacionada con su entorno.

La familia aclaró posteriormente que el padre del futbolista se encuentra en un momento delicado de salud, pero desmintió rotundamente cualquier rumor sobre su fallecimiento.