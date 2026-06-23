De Lumumba a De la Espriella: el Colombia-RD Congo más político

Patrice Émery Lumumba hizo, quizá, todo lo que estuvo a su alcance, para que hoy los 26 futbolistas convocados por Sébastien Desabre puedan jugar el Mundial de 2026 bajo la denominación de ser la República Democrática -e independiente, si cabe- del Congo.

En 1960, el Movimiento Nacional Congoleño que lideraba Lumumba fue fundamental para firmar, en Bruselas, el final de más de medio siglo como colonia belga y la entrada a una nueva dimensión como nación, aunque un año más tarde sus anhelos de liberación le costaron la vida, siendo ejecutado tras un golpe de Estado orquestado entre Bélgica y Estados Unidos. Buscaban las riquezas y Lumumba pretendía, iluso, que las merecía el pueblo y no las grandes urbes.

Patrice Lumumba, héroe del Congo / 'X'

Pero no muere quien jamás se olvida y, pues, Lumumba es recordado desde entonces como héroe nacional, tanto que por el estadio Akron de Zapopan estará presente su afamado imitador, Michel Nkuka Mboladinga, quien vestido entero como el célebre prócer no baja nunca su brazo derecho durante los 90' como la célebre estatua del libertador en Kinsasa.

Lo hará para vivir en vivo un RD Congo - Colombia (miércoles, 4.00AM) que, por el lado cafetero, también contará con esa política que siempre suele mezclarse con deporte. Porque el combinado tricolor, ya salpicado antes del Mundial con la polémica de James Rodríguez y la hija del presidente Gustavo Petro, entrará al campo con un nuevo mandatario electo: Abelardo de la Espriella.

Apoyado por Milei y Trump

El candidato de la extrema derecha se impuso a su némesis, Iván Cepeda, en las elecciones más reñidas de tiempos contemporáneos en el país sudamericano, venciendo por un margen apenas superior al 1%, cuenta ello de la división profunda que se vive a nivel nacional.

El candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella en discurso de celebración en Barranquilla tras resultados preliminares que le dan la victoria en las elecciones de Colombia. EFE/ Mauricio Dueñas Castaneda / Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

De la Espriella usó en su campaña símbolos que posteriormente le fueron prohibidos, uno de ellos siendo la camiseta de la selección nacional fabricada por la empresa 'Adidas', por lo que el candidato resolvió modificar levemente el diseño y cambiar el escudo de la Federación por un tigre, animal del que proviene el apodo que acogió para su campaña electoral y con el que fue congratulado por otros mandatarios afines: Donald Trump y Javier Milei.

Hora y fecha del partido

En el campo, el equipo de Néstor Lorenzo deberá ratificar la victoria por 3-1 ante Uzbekistán en el debut, Aparentemente sin dudas en el once, Luis Díaz volverá a comandar un ataque que contó con su aporte goleador en el estreno, respaldado también por un James Rodríguez que apunta a repetir como capitán.

Por el lado congoleño, el empate 1-1 contra Portugal fue casi tomado como victoria, aunque Desabre podría retocar un poco el esquema de defensa de cinco ante los cafeteros. Wissa y Bakambu, eso sí, apuntan a repetir como referencias ofensivas.

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El duelo entre Colombia y RD Congo se disputará la madrugada de martes a miércoles, a las 4:00AM y contará con transmisión por la cadena DAZN Mundial.