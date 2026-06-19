MUNDIAL 2026
Lula se burla de Neymar: "El primer jugador que teletrabaja en un Mundial"
El presidente de Brasil humilló públicamente al delantero del Santos tras un comentario que rápidamente se hizo viral
SPORT.es
Neymar sigue acaparando focos en Brasil incluso sin haber debutado todavía en el Mundial 2026. El delantero del Santos, convocado por Carlo Ancelotti pese a encontrarse en la recta final de su recuperación, se ha convertido en uno de los nombres propios de la actualidad de la Canarinha por su delicado estado físico y las dudas que rodean su participación en el torneo.
La situación del atacante ha generado todo tipo de comentarios en su país. El último llegó desde la esfera política. Lula, el presidente de Brasil, ironizó sobre la presencia del futbolista en la convocatoria pese a no haber disputado ni un solo minuto. La broma, que rápidamente se hizo viral en Brasil, definía a Neymar como el primer jugador que 'hace teletrabajo' de la historia de los Mundiales.
Lo cierto es que el exjugador del Barça no ha podido ayudar a la selección sobre el césped. Neymar se perdió el estreno mundialista frente a Marruecos y tampoco estará disponible para el encuentro ante Haití. La Confederación Brasileña de Fútbol informó de que permaneció en Nueva Jersey para completar la fase final de su recuperación y evitar cualquier riesgo de recaída.
El delantero arrastra problemas físicos desde hace meses y sufrió su última lesión el pasado 17 de mayo, apenas unos días antes de ser incluido por Ancelotti en la lista definitiva para el Mundial. Desde entonces, su presencia en el torneo ha estado rodeada de incertidumbre.
A sus 34 años, Neymar busca dejar atrás una larga pesadilla marcada por las lesiones. De hecho, no juega un partido con la selección brasileña desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla en un encuentro de clasificación para el Mundial ante Uruguay.
A pesar de todo, Ancelotti convocó al delantero del Santos. La presión popular por ver a su máximo ídolo de los últimos años en su último Mundial fue increíble. Todo el país quería que 'Ney' tuviera la oportunidad de despedirse de la selección en una Copa del Mundo. Pero de momento, los brasileños deberán esperar para ver ese sueño cumplido.
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