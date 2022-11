Luka Modrić: "Firmaría retirarme si ganamos el Mundial"

El croata afronta con ilusión y en un buen estado físico el que será su último Mundial "No pienso en lo que pasará más adelante. Me siento con muchas ganas"

Luka Modrić afronta con mucha ilusión el que será su último Mundial. No ha dado detalles sobre si esta cita supondrá su despedida de la selección, pero sí ha confesado que se encuentra en un buen estado de forma. Y es que al ser preguntado por unas declaraciones que tuvo Cristiano Ronaldo, sobre que se retiraría si Portugal fuese campeona, el croata respondió que "si pasara eso, sería genial. Si ganamos... podría retirarme, sí".

El mediocampista no suele dar demasiadas pistas sobre su futuro. Eso sí, durante la rueda de prensa previa al encuentro ante Marruecos, ha querido remarcar el buen estado físico en el que se encuentra. "Honestamente, me siento bien. Juego casi todo con el Real Madrid, me sigo sintiendo bien cuando juego al fútbol. Estoy aquí en el Mundial para seguir jugando, continuar disfrutando del fútbol. No pienso en lo que pasará más adelante. Me siento con muchas ganas. Es un orgullo para nosotros saber que tenemos todo el apoyo de los aficionados".

Además, ha manifestado que, de momento, no tiene claro ni decidido que sucederá con su futuro con su selección. "Todavía no he tomado una decisión al respecto, estoy aquí para jugar un buen torneo y eso es definitivamente lo que tengo en mente. Veremos lo que hacemos. Tenemos fe en nuestras posibilidades."

Prefiere no comparar la plantilla actual con aquella que llegó a disputar la final del último Mundial y en la que cayó derrotada ante Francia. "Es una selección diferente. Hay jugadores de la selección de Rusia y otros nuevos jugadores. Lo que tenemos claro es que este Mundial es otro y que podemos hacer las cosas bien. Muchos jugadores de Rusia ya no están. Ahora hay algunos jóvenes con nosotros que han traído algo de energía nueva, pero también hay veteranos que los ayudan".

También ha tenido palabras para su seleccionador, Zlatko Dalić, del que ha asegurado que "desde que está con nosotros, nos ha llevado a grandes niveles. Hizo más de lo esperado. Todos estamos satisfechos con su trabajo, la modestia y el liderazgo en el que se está convirtiendo. Solo necesita continuar como lo ha estado haciendo hasta ahora y todo estará bien. En mi opinión, Croacia siempre ha tenido respeto en el mundo del fútbol".