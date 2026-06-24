Luka Modric entra en el club de los 200 y recibe una emotiva sorpresa

Luka Modric ya hace tiempo que es un futbolista histórico en Croacia. Pero esta madrugada del martes al miércoles, su leyenda ha aumentado tras cumplir 200 partidos con la selección ajedrezada y recibir el homenaje de sus compañeros a la finalización del encuentro ante Panamá. A la conclusión del partido que los ajedrezados vencieron por un ajustado 1-0, Luka Modric, que había sido sustituido a falta de 10 minutos, vio como todos los integrantes de su selección le rodearon luciendo una camiseta commemorativa y el lema: '200, infinite legacy' (legado infinito). No se lo esperaba, y en su cara se reflejó la emoción del momento.

El capitán croata, ya disputó ante Inglaterra su encuentro número 199 y sumó las dos centenas en un partido que se disputó en la ciudad canadiense de Toronto.

Un símbolo con Croacia

La efeméride confirma la dimensión de Modric como símbolo de la mejor generación de la historia croata. Balón de Oro en 2018, finalista del Mundial de Rusia 2018 y tercero en el Mundial de Catar 2022, el centrocampista ha sostenido durante casi dos décadas el juego y la identidad competitiva de su equipo.

Luka Modric, ante Panamá / EFE

Zlatko Dalic, seleccionador croata, volvió a definir en la víspera al capitán como una extensión del cuerpo técnico sobre el césped. “Es mi mano derecha en el campo”, dijo el técnico, que destacó también su capacidad para no rendirse y su liderazgo dentro y fuera del vestuario.

El actual futbolista del Milan está afrontando su quinto Campeonato del Mundo. El primero fue el de 2006 cuando solo tenía 21 años. No volvió hasta 2018 para comandar una Croacia que ha asombrado en los últimos Mundiales, pues la selección balcánica fue finalista ese año (perdió contra Francia por 4-2 y tercera en 2022).

Elogiado por todos

Sus compañeros no ocultan la trascendencia de Luka Modric y todo lo que ha conseguido en su palmarés el exfutbolista del Real Madrid. Josip Stanisic calificó de “imposible” lo construido por Modric y lo presentó como un modelo para todos los internacionales croatas, no solo por su fútbol, sino por su forma de comportarse pese a su condición de estrella mundial.

Cristiano Ronaldo ante Nematov, portero uzbeko / EFE

Cristiano Ronaldo completó con Portugal su partido 230 como internacional este mismo martes ante Uzbekistán, encuentro en el que marcó dos goles y acalló a gran parte de sus críticos con una gran actuación.

Bader Al-Mutawa completó con la selección de Kuwait 202 encuentros. Y Leo Messi cumplió ante Argelia, en el debut de Argentina en el Mundial 2026, su partido número 200 con la albiceleste a lo grande, con un hat-trick. El lunes, firmó un doblete contra Austria en su internacionalidad número 201. Como en el caso del portugués, es el sexto Mundial de Messi.