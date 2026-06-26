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Luis Suárez señala al verdadero líder de España y deja fuera a Lamine: "Él es el top de los tops"
El exdelantero uruguayo analiza el duelo decisivo del Mundial 2026 y advierte a su selección: Pedri es la mayor amenaza de La Roja
Uruguay llega a la tercera jornada del Mundial 2026 contra España en una situación límite.
Tras empatar ante Arabia Saudí y Cabo Verde, la selección de Marcelo Bielsa está obligada a ganar para seguir con vida.
En declaraciones a El Larguero, Luis Suárez reconoció que el tropiezo ante Cabo Verde sorprendió, aunque lo atribuye a los nervios del debut y al empuje de las selecciones menos habituales. También elogió la reacción española ante Arabia Saudí: "Salieron con ganas de demostrar y se llevaron por delante a Arabia en el primer tiempo".
España, una amenaza creciente
Para el exdelantero del Barça, la evolución del equipo de Luis de la Fuente es evidente. "España viene de menos a más y no va a especular con el resultado", afirmó, convencido de que La Roja quiere reafirmarse como candidata al título.
Un mensaje claro para los charrúas, que se juegan la supervivencia ante un rival en plena ascensión.
Lamine Yamal, no el más determinante
Preguntado por Lamine Yamal y las comparaciones con Messi, Suárez fue prudente: "Las comparaciones son odiosas. Es otra época, otro fútbol". Aun así, reconoció que el joven extremo español tiene algo especial y que ya asume responsabilidades impropias de su edad.
Sin embargo, matizó que no es él quien más debería preocupar a Uruguay.
El verdadero motor de España
Suárez fue contundente al identificar al jugador más determinante de La Roja: Pedri. "España depende mucho de Rodri y de Pedri, que es el top de los tops", afirmó sin dudar.
El uruguayo insistió en que el canario es quien más daño puede hacer si encuentra espacios: "Si a Pedri le das espacio, marca mucho la diferencia". Una advertencia directa para los de Bielsa, que deberán vigilar cada movimiento del centrocampista.
Uruguay se juega la vida ante una España en crecimiento. Y aunque Lamine Yamal acapara focos, para Luis Suárez la clave está en otro lugar: Pedri es el jugador que puede decidir el partido.
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