Luis Suárez no va al Mundial: esta es la lista de convocados de Uruguay

Marcelo Bielsa ha dado a conocer la lista de 26 convocados de Uruguay para el Mundial de Etsados Unidos, México y Canadá 2026 con una gran novedad, y es que el delantero de Inter Miami, Luis Suárez, no está entre los elegidos. Una baja que parecía un secreto a voces por su participación con la selección en los últimos meses.

Luis Suarez, capitán de Uruguay, en el podio de la Copa América 2024 / ERIK S. LESSER / EFE

Es su primera ausencia en una Copa del Mundo desde Alemania 2006.

La lista charrúa la lideran jugadores como Federico Valverde, centrocampista de Real Madrid, Ronald Araujo, defensa del Barcelona, y José María Giménez, también defensa del Atlético de Madrid. Además de ellos, también está en la lista el jugador de LaLiga Fede Viñas, en el Real Oviedo cedido por el Club León.

Otra de las ausencias destacadas de esta lista es la de Nahitan Nández, actualmente en el Al-Qadsiah FC de Arabia Saudí, que había tenido bastante continuidad con la selección celeste en los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas.

Uruguay integrará el Grupo H del torneo mundialista. La selección charrúa debutará el 15 de junio frente a Arabia Saudí, volverá a la acción el 21 de junio ante Cabo Verde y concluirá esta primera etapa el 26 de junio con un exigente compromiso frente a España, un partido que se espera que sea clave para el devenir de ambas selecciones en el Mundial.

Esta es la lista completa de convocados de Uruguay:

Porteros: Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata), Sergio Rochet (Internacional de Porto Alegre), Santiago Mele (Monterrey).

Defensas: Ronald Araujo (FC Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastián Cáceres (Club América), Mathías Olivera (Napoli), Guillermo Varela (Flamengo), Matías Viña (River Plate), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake).

Centrocampistas: Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Zalazar (Sporting de Portugal), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás De La Cruz (Flamengo), Agustín Canobbio (Fluminense), Maximiliano Araújo (Sporting de Portugal), Brian Rodríguez (Club América), Facundo Pellistri (Panathinaikos).

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