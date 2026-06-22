Luis Suárez, magia intacta con los aficionados de Uruguay

El calor sofocante de Miami envolvía el majestuoso Hard Rock Stadium en los compases previos al encuentro. Sobre el césped impecable del recinto estadounidense, la selección de Uruguay y el combinado de Cabo Verde se disponían a medir sus fuerzas de forma inminente.

En las gradas, la expectación iba en aumento. El clásico azul celeste de Uruguay se mezclaba con una muy buena presencia de aficionados vestidos con el azul oscuro caboverdiano, todo ello salpicado por el tono inconfundible de los asientos vacíos de los Dolphins.

Vozinha enciende el ambiente

El primer estallido de júbilo de la jornada tuvo lugar a ras de hierba. Justo cuando los porteros saltaron al terreno de juego para iniciar sus respectivos ejercicios previos al choque, las pantallas gigantes del recinto se centraron en una figura inconfundible para el fútbol internacional.

La retransmisión enfocó a Josimar Dias, mundialmente conocido como Vozinha. El carismático guardameta, realizando sus rutinas de calentamiento, hizo que el público enloqueciera por completo, inyectando la primera gran dosis de energía a la tarde floridana.

La revolución en las alturas

Sin embargo, la verdadera revolución emocional para la afición sudamericana estaba a punto de desatarse en las alturas del estadio. Mientras los jugadores de campo realizaban los primeros pases de tanteo, un murmullo comenzó a propagarse a gran velocidad por el anillo inferior de las tribunas.

De forma casi coreografiada, las miradas de los fieles hinchas charrúas dejaron de apuntar al campo y se elevaron directamente hacia el palco ubicado en el arco central del estadio. Allí, asomado con la envidiable tranquilidad de quien se sabe en casa, se encontraba Luis Suárez. Que colgó las botas precisamente en Inter Miami.

El magnetismo intacto del 'Pistolero'

El histórico goleador celeste observaba el espectáculo desde su posición privilegiada y relajada. Bastó que los primeros aficionados situados justo debajo suyo le reconocieran para que la noticia corriera como la pólvora por todo el sector lateral.

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Decenas de personas le pedían un saludo al 'Pistolero', quien correspondió de forma cercana y cariñosa a las aclamaciones de su gente. Ante semejante estampa de idolatría, seguro que más de uno en la grada pensó, sin dudarlo un segundo, que el veterano ariete aún serviría para poner orden en la delantera del equipo nacional.