Luis Rubiales: "Pedro Sánchez cede a cambio de ponerse la medalla y anunciar que España organizará el Mundial"

Luis Rubiales se vio forzado a abandonar su puesto al frente de la Real Federación Española de Fútbol a raíz del escándalo por el beso no consentido que propinó a la futbolista Jennifer Hermoso. Aun así, bajo su mandato surgió firmemente la posibilidad de que España albergara un Mundial de fútbol en 2030, 58 años después de la edición de 1982, por lo que conoce de primera mano como se gestó la candidatura unitaria con Portugal y Marruecos.

Ahora, tras las últimas informaciones que apuntan a que Marruecos podría arrebatar a España la gran final del mundo, Rubiales ha comparecido en una entrevista en 'Marca' para dar su versión de lo sucedido.

"Infantino y Pedro Sánchez han dañado gravemente la candidatura de España"

Lo primero que comenta el exdirigente de la RFEF es como se gestó la posibilidad de albergar el gran torneo de la FIFA. "Esa candidatura se gesta en el año 2018, el día que España y Portugal se enfrentan en el Mundial de Rusia. Desde el principio, Fernando Gomes (presidente de la Federación lusa) y yo sabíamos que los 55 votos de UEFA eran insuficientes y que tendríamos que incorporar a Marruecos. Por tanto, no era una candidatura ibérica, sino que los tres países arrancamos de inicio", comenta.

Eso sí, Rubiales recuerda el hecho de que el país africano no tuvo claro en todo momento su inclusión en el movimiento: "Hay un momento en el que Marruecos sale de la ecuación. ¿Por qué? Porque había una precandidatura europea, de Reino Unido e Irlanda. Y desde UEFA se nos hizo saber que si había una candidatura 100% europea y otra que no era 100%, no nos iban a apoyar a nosotros. Entonces, Marruecos sale de la ecuación y vuelve pasados dos o tres años, cuando se solventa la posibilidad de que España y Portugal, digamos, arrastren esos 55 votos de UEFA. Y les explicamos de manera muy clara cómo entran: sabiendo que España va a acoger el partido inaugural, la final, una semifinal y uno o dos partidos de cuartos".

Como punto de inflexión en el que todo cambió, recalca la culpabilidad de dos personas, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. "Infantino y Pedro Sánchez se reúnen para anunciar que España va a albergar el Mundial junto a Portugal y Marruecos. Y el presidente del Gobierno anuncia la incorporación de Uruguay, Paraguay y Argentina, cuestión que siempre habíamos rechazado. España ya tenía los votos de Europa. Y de África. Y habíamos conseguido que Arabia Saudí se retirara y tener los apoyos de Asia. Pedro Sánchez, con un gran afán de protagonismo, cede a cambio de ponerse la medalla y anunciar que España organizará el Mundial", cuenta.

La final iba a ser en el Bernabéu

"Conmigo ya fuera de la Federación y con Gomes fuera de la portuguesa, y aprovechando el mensaje de debilidad de España en esta candidatura, Pedro Sánchez se carga el plan inicial por otro totalmente diferente. Y con esa situación, sin ninguno de los dos presidentes europeos en nuestras federaciones, Marruecos empezó a empujar. ¿Por qué? Porque Sánchez anuncia algo totalmente diferente, sin la inauguración en España, pero además sin haber cerrado dónde se celebraría la final", explica Luis Rubiales. Además, añade una afirmación que puede sorprender al gran público al no haber trascendido en la época. "Y esto la gente lo tiene que saber: había un acuerdo para que fuera en el Santiago Bernabéu", narra.

Uno de los puntos que más sorprenden de las palabras del exfutbolista es la solución que se estaba barajando para compensar a Sudamérica, 100 años después de que se albergara en Uruguay la primera Copa del Mundo: "Entre UEFA y Conmebol se estaba trabajando en un proyecto para hacer en Sudamérica un torneo en homenaje al centenario del primer Mundial". Por este motivo, incide en que "perder el encuentro inaugural es un daño irreparable causado por la dirección y el manejo de Infantino y la colaboración inestimable de una persona que no tenía ninguna información, que no tenía ningún conocimiento, pero tenía mucho afán de protagonismo, como es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

"Se estaba trabajando para hacer en Sudamérica otro nuevo torneo" Luis Rubiales — Expresidente de la Real Federación Española de Fútbol

Preguntado por si la final en tierras españolas está realmente en peligro, comenta que "no puedo decir si peligra o no, porque no lo sé, pero lo que es evidente es que está en discusión, y eso ocurre después de que Pedro Sánchez anuncie un Mundial en el que se incluye a tres países hispanoamericanos". Incluso, lanza un mensaje final sobre que debería hacer España si realmente se le arrebata la gran final. "En todos los respetos para Portugal, a la que amamos, y por supuesto también con todos los respetos a Marruecos. España ya no va a organizar el partido inaugural por culpa de Pedro Sánchez y de Infantino. Y si no tiene la final, no puede seguir ni un minuto más en la organización de 2030", sentencia con rotundidad.