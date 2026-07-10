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MUNDIAL 2026

Luis de la Fuente se rinde a Messi: "Parece que tiene 19 años"

El seleccionador español habló en la previa del España - Bélgica de cuartos de final del Mundial

Luis de la Fuente, seleccionador de España, en el partido en Dallas ante Portugal

Luis de la Fuente, seleccionador de España, en el partido en Dallas ante Portugal / EP

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SPORT.es

Luis de la Fuente, no escatimó en elogios hacia Lionel Messi en la víspera del duelo de cuartos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica. El técnico riojano destacó el extraordinario nivel que sigue mostrando el capitán argentino a sus 39 años y aseguró que, por su rendimiento sobre el terreno de juego, "parece que tenga 19, o 23".

En la rueda de prensa previa al encuentro, celebrada en el SoFi Stadium de Los Ángeles, De la Fuente puso en valor la capacidad de Messi para seguir siendo determinante en la élite del fútbol después de una trayectoria repleta de títulos y récords. "Está en un nivel excepcional. Ha vivido 50.000 situaciones de este tipo", afirmó, subrayando la experiencia y la tranquilidad con la que el '10' afronta los grandes escenarios.

Lionel Messi, tras la victoria a Egipto

Lionel Messi, tras la victoria a Egipto / Agencias

El seleccionador español también quiso destacar el compromiso que mantiene el futbolista argentino con su selección y con el deporte en general, una actitud que considera un ejemplo para las nuevas generaciones. "Es incansable, insaciable y un ejemplo para los que están empezando en el fútbol", señaló.

Para De la Fuente, la figura de Messi demuestra que el talento por sí solo no basta para mantenerse en la cima durante tantos años. "Es la prueba de que cuando alguien quiere y trabaja, siempre está más cerca de conseguir sus objetivos", explicó.

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Lo que más sorprende al técnico español, sin embargo, es que el argentino continúe ofreciendo un rendimiento sobresaliente en un momento en el que muchos futbolistas ya han puesto fin a sus carreras internacionales. "Todo lo que tiene lo sigue demostrando, sobre todo para los futbolistas más jóvenes", concluyó De la Fuente, rindiéndose a un Messi que, a sus 39 años y posiblemente disputando su último Mundial, continúa siendo uno de los grandes protagonistas del torneo.

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