Luis de la Fuente: "El halago no nos va a debilitar"

Tras conocer los rivales en la fase de grupos del Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el seleccionador español, Luis de La Fuente, hizo unas declaraciones desde Washington D. C., dónde se llevó a cabo el sorteo de la primera ronda de la Copa del Mundo.

'La Roja' se medirá a la Uruguay de Marcelo Bielsa, la Arabia Saudí de Hervé Renard y a Cabo Verde de Pedro Leitao Brito, Bubista. El actual seleccionador de España repasó los emparejamientos, aun cuando falta algo más de seis meses para el primer choque mundialista.

La Copa del Mundo / EFE

El seleccionador español mostró "respeto" hacia los tres rivales con los que disputará la clasificación para los dieciseisavos, aunque tiene claro lo que más le preocupa de un Mundial disputado en tres países distintos: "Lo que más me incomoda son los desplazamientos, son distancias muy grandes, y todo lo que sea evitar eso viene fantástico", dijo en TVE. De la Fuente también atendió a TV Azteca para añadir que está "emocionado, ilusionado, porque esto empieza a tener cara, ojos y nariz, vemos de cerca la competición tras muchos meses trabajando y estar aquí es un privilegio".

En ese sentido, comentó que "ahora ya hay que ponerse a trabajar inmediatamente" y que la etiqueta de favoritos "gusta a todos", aunque es consciente de que "esto viene de fuera" y "lo importante es que supone un reconocimiento a un trabajo, una trayectoria, un modelo y un método". Sobre todo "que se tenga en cuenta al fútbol español", algo de lo que se mostró "orgulloso". Aunque, por supuesto, "eso no te garantiza nada y el halago, a nosotros, no nos va a debilitar. Todo lo contrario. Tenemos una gran responsabilidad, queremos hacer algo importante en esta Copa del Mundo. Y eso pasa por hacer una buena fase de grupos y seguir caminando hacia delante, que luego los partidos serán cada vez más complejos”.

Además, atendiendo a diversos medios, explicó el peso que tendrá ser líder de grupo: "Es importante por lo que pueda suceder después. Ahora me he cruzado con Scaloni y nos hemos dicho que, si alguno de los dos tropieza, podríamos cruzarnos. Lo que tenemos que hacer nosotros es lo que podemos controlar. Si somos primeros de grupo, en las siguientes eliminatorias, ganar, ganar y ganar. Es lo que podemos controlar”.

De la Fuente encabezó junto al director deportivo, Aitor Karanka, y el presidente, Rafael Louzán, la expedición de la RFEF a Washington, sede del sorteo mundialista. El máximo dirigene comentó también sobre los rivales que "Uruguay es una selección que compite muy bien", mientras que "Arabia ha evolucionado muchísimo" y acabó diciendo de Cabo Verde que "estamos a la expectativa de lo que pueda dar".

Luis de la Fuente buscará su tercer título

Una vez finalizó la etapa de Luis Enrique al mando del combinado nacional, Luis de la Fuente se hizo cargo del equipo y, habiendo disputado solo tres competiciones, sus números son prácticamente inmejorables, ya que ganó dos y perdió uno en la final. En su primer título, se impuso a Croacia en la final de la UEFA Nations League en la tanda de penaltis, mientras que ganó su primera Eurocopa tras derrotar en una misma edición a Italia, Alemania, Francia e Inglaterra en la gran final. Como espinita clavada, el seleccionador no pudo ganar su segunda Nations League, ya que en la final ante Portugal la suerte de los penaltis no volvió a sonreír. Ahora, buscará ganar el gran trofeo restante, el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano.

Y es que España llega como una de las principales favoritas, siendo la actual campeona de Europa y estando en el puesto uno del ránking FIFA, para conseguir sumar la segunda estrella a su elástica. La primera piedra en el camino será superar a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.