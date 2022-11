Luis Enrique valoró que el Barça sea el núcleo de la selección de España en el Mundial de Qatar 2022

El seleccionador aseguró que nunca se fija en el club al que pertenecen o la edad del futbolista: "no es un topicazo" Al final recurrió a la ironía para cubrirse sobre las posibles críticas que recibirá en los próximos días

Tras dar a conocer la lista de convocados para el Mundial de Qatar 2022, el seleccionador de España Luis Enrique Martínez explicó el motivo de que el FC Barcelona sea, una vez más, el club que más jugadores aporta a la selección de cara a una gran cita mundialista.

En la rueda de prensa posterior al anuncio de la convocatoria, Luis Enrique fue contundente: "No es un topicazo. No miro de qué clubes son", aseguró, ni tiene la intención de basarse en un equipo determinado pese a su pasado culé como jugador y entrenador. "No tengo la intención de fundar en la Selección un equipo. Creo que es al revés, la mayoría de jugadores del Barça han jugado en su club por jugar en la Selección. No me fijo en qué número de jugadores hay de un club, como no me fijo en la edad ni en otras circunstancias que no sean el juego".

El entrenador español añadió que en el momento de escoger a sus futbolistas no consulta el DNI o el club, "escojo en función de los criterios que creemos que son los importantes para desarrollar nuestro sistema de juego".

La situación del Barça contrasta con la del Real Madrid, que únicamente aporta a dos de sus jugadores a la convocatoria de España para la Copa del Mundo de Qatar 2022. En eset sentido, de manera indirecta Lucho se refirió al asunto bromeando: "Ya veréis los palos que me voy a llevar" a raíz de conocerse la lista de convocados, para concluir que "soy el mejor entrenador de la historia, de la faz de la tierra".