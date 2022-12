Luis Enrique pone fecha a su adiós a Twitch

El seleccionador español aseguró en su último directo cuándo dejará de hacer 'streamings' El técnico compartió retransmisión con Lorenzo del Pozo, fisioterapeuta de La Roja

Luis Enrique, seleccionador español, volvió a sentarse frente a la cámara para su cita regular con sus seguidores a través de Twitch. Esta vez compartió cámara con Lorenzo del Pozo, fisioterapeuta de la selección española y hombre de confianza del técnico asturiano. Suyo fue gran parte del protagonismo de un nuevo directo emitido desde Doha en el que se siguió analizando el trabajo que realiza el grupo de colaboradores del seleccionador español. De hecho, el 'stream' estuvo muy enfocado a la alimentación y la preparación física. Por otro lado, Luis Enrique anunció que, acabado el Mundial, dejará de emitir y pondrá fin a su experiencia como 'streamer'. Estas son las mejores frases:

Seguir como 'streamer'

"No sigo después del Mundial. Esto es una experiencia enriquecedora y nos sirve como relax, pero después del Mundial no seguiré".

Fines solidarios

"Todo lo que se recaude irá a la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia y a su proyecto 'Pabellón de la Victoria' en el Hospital Sant Pau de Barcelona, un proyecto que cuida a los niños gravemente enfermos y a sus familias en momentos de máxima dificultad".

A Luis Enrique no le gustó un comentario del chat en el que uno de sus seguidores dijo que "a Catalunya no le doy ni un duro" y no dudó en responder de forma contundente: "Si consideras que una persona por nacer en un sitio y hablar de otra manera es mejor que otra... Si por eso no quieres dar tu dinero, no lo dés. Es más, que quede claro, no queremos tu dinero".

¿Duelo contra Francia?

"Contra Mbappé ya jugamos en la Eurocopa. Marcó un gol en fuera de juego. Ojalá volvamos a jugar".

El físico de Pedri

"Pedri, físicamente nos destroza", señala en este caso Lorenzo del Pozo, a lo que Luis Enrique añade: "Ves a los jugadores pasar, a la velocidad que van, y piensas, estando bien físicamente a nuestra edad, si chocas con ellos te destrozan".

Pide calma a la afición

Ante el comentario de un usuario en el que confesaba estar nervioso antes del España-Marruecos, calmó los ánimos: ¿Por qué vas a estar nervioso para mañana? Si vas a ver a tu selección y vas a disfrutar de ella. Naturalidad y tranquilidad".

Adiós con suspense...

Luis Enrique acabó el directo con una despedida que espera no sea definitiva: "Espero y deseo que nos volvamos a ver y, si no es así, la vida continúa", añadiendo que "este puede ser mi último 'stream' si caemos ante Marruecos, pero espero que no sea así".