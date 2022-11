Luis Enrique: "Hemos roto la racha de los debuts"

"Me da la espina que este equipo no se relajará ante Alemania, vamos a salir con la misma intención", explicó el técnico de España El entrenador admitió que "habrá cambios ante Alemania" y que dispone de un "grupo con un ADN preparado"

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, valoró la goleada frente a Costa Rica en el debut de España en el Mundial. Lucho destacó que "ha sido un partido muy especial, con énfasis en empezar la competición de la mejor manera posible y ha salido todo redondo. Históricamente no empezamos con victoria y hemos roto la racha".

El asturiano destacó que "no hay que sacar conclusiones por ganar un partido, era importante pero queda todo por decidir". Lucho habló de la eficacia de sus jugadores y recalcó que "había escuchado que nos faltaba gol, pero la estadística dice que marcamos muchos goles y jugadores diferentes. Tenemos muchos jugadores con gol, siempre lo hacemos de manera colaborativa. El resultado nos refuerza, pero no hay que olvidar a Alemania, que necesita ganar y nosotros queremos ganar para ser una opción real a llegar lo más lejos posible. Saldremos incluso con más intensidad".

El técnico fue muy claro, "el elogio debilita", aunque matizó que "siempre es mejor tener una corriente positiva". Luis Enrique estaba contento porque "no nos han generado ninguna ocasión, no han tirado ni un córner, hemos dominado desde el minuto uno. Los centrocampistas han tocado mucho el balón y con las superioridades creamos ocasiones. El partido ha ido como queríamos y la calidad de los jugadores en los metros finales, con la aceleración, hemos marcado. La actitud defensiva ha sido bestial".

Rotación ante Alemania

El entrenador admitió que "habrá cambios ante Alemania" y que dispone de un "grupo con un ADN preparado para hacer algo importante y no bajará su forma de jugar".

Luis Enrique explicó que "la cabeza es muy importante, para nosotros tener un psicólogo era tener un marciano, y ha sido vital para que el jugador no saliera sobre excitado. Me da la espina que este equipo no se va a relajar. Haremos lo mismo. Alemania nos puede superar, pero no vamos a especular".

La hoja de los penaltis

El entrenador de España explicó el lanzamiento del penalti de Ferran Torres: "En la hoja ponemos al mejor lanzador, lo decido yo, el especialista era Ferran, Dani Olmo también puede, Asensio, Busi... Ferran lo ha tirado de forma maravillosa bien". Sobre penaltis, también fue cuestionado por el error de Lewandowski y dijo que "solo tiran los que tienen personalidad y él es una estrella del fútbol".

De Jordi Alba indicó que "es el mejor lateral con último pase", mientras que dio entrada a Balde "para que debutara y conociera la alta competición".