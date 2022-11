Luis Enrique: “Hemos estado excepcionales con la idea que mantenemos desde hace años”

“El elogio debilita y no vamos a quedarnos con ello. Desde mañana por la mañana nos centraremos en el partido contra Alemania”, ha declarado el seleccionador español tras la goleada a Costa Rica “Ahora algunos dirán que Costa Rica era un rival muy débil... Pero si lo miras ves que siempre ha competido muy bien en los Mundiales”, ha reivindicado

Luis Enrique ha celebrado el contundente triunfo de la selección española ante Costa Rica en el estreno en el Mundial de Qatar 2022. ‘La Roja’ ha goleado al combinado centroamericano y el técnico asturiano ha destacado que sus futbolistas han estado “excepcionales con la idea que mantenemos desde hace años”. “Los jugadores han estado soberbios en el dominio del juego”, ha añadido antes de avisar, sin embargo, que “esto acaba de empezar”.

“El elogio debilita y no vamos a quedarnos con ello. Desde mañana por la mañana nos centraremos en el partido contra Alemania”, ha apuntado el seleccionador, que difícilmente dará continuidad al once que ha alineado hoy, pues “no soy repetir”. “No sé quién va jugar el domingo, pero si queremos llegar hasta la final deberemos usar a más de once futbolistas. Creo que nunca he repetido una alineación”, ha justificado.

“Ahora algunos dirán que Costa Rica era un rival muy débil... Pero si lo miras ves que siempre ha competido muy bien en los Mundiales”, ha declarado en zona mixta. Antes de finalizar, ha felicitado a Rodri por su buen partido como defensa: “Reúne todo lo que debe tener un central”.