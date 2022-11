Luis Enrique: "No hay mejor seleccionador que yo en la historia del fútbol mundial"

El seleccionador española recalcó que "no puedo dudar y debo verme como el mejor seleccionador de la faz de la tierra" El técnico fue ambicioso dijo que "mi listón es infinito, estamos convencidos de que vamos a dar guerra en Qatar"

Luis Enrique Martínez asumió el papel de líder de la selección española en la rueda de prensa posterior a facilitar la lista de 26 convocados. "No puedo tener dudas", sentenció y dejó una frase para que así quede reafirmado: "Con todos los palos que voy a recibir, digo que soy el mejor entrenador de la faz de la tierra".

El seleccionador añadió "¿Cómo voy a tener dudas? No hay mejor seleccionador que yo en la historia del fútbol mundial, otra cosa es que yo me lo crea, pero no puedo dudar".

Lucho quiso lanzar un mensaje de que "no vamos a morir de miedo" y su ambición es máxima: "Mi listón es infinito, competir cada partido de la selección española. El mismo con el que llegamos aquí en la segunda etapa. No creo que nadie fuera de España la descarte para estar entre las mejores. Sería ridículo, meternos nosotros mismos como un favorito".

El míster insistió en que "vamos a dar guerra e intentar jugar siete partidos. En el Europeo se dio vuelta una situación desfavorable, ahora la afición está volcada, ilusionado y vamos a intentar devolverlo todo con alegrías y buenos resultados".

La lista, en su esitlo particular, indicó que "me ha quedado una macanuda", lamentando los jugadores que no han podido estar y "agradecer" su trabajo, con mención especial para Oyarzabal que se ha caído por no estar recuperado totalmente de su lesión.

La duda de Ansu Fati

Para Luis Enrique, "es feo decir el nombre de los que han quedado fuera, pese al morbo" y de lo poco que reveló fue que "Ansu Fati era una de las dudas".

El asturiano tiene como objetivo "meternos en la disputa de las grandes competiciones, de estar entre las mejores, ese es el objetivo. Una frase que dije a los jugadores en el inicio de mi segunda etapa fue no cambiar ni un ápice mi discurso: vamos a jugar en tener el balón campo contrario, presionar, tener riesgos... respetar esto"-

Su idea es "sigue vigente, de tener valentía y osadía, de jugar a lo mismo. Ser fieles a lo que considero. Cuando uno da el máximo de lo que tiene, no se debe lamentar de nada, lamentable sería no ser fieles a la idea.".

A nivel personal, dijo estar "con energía, voy a vivir esto con un prisma diferente. Me acuerdo de mis seleccionadores cuando era jugador y pensaba, que al míster le den patatas fritas y me deje en paz, ahora lo veo distinto".

Explicación por Hugo Guillamón

Una de las sorpresas fue la presencia de Hugo Guilllamón, peor lo justificó porque "le favorece jugar de pivote en el Valencia, hemos visto cosas muy interesantes con Gattuso". Y una vez más reiteró que "debemos ser valientes. No se verá nada que hayamos visto anteriormente. Nadie dirá que somos una pareja de baile muy agradable".

Sobre la presencia de un solo '9' nato, Morata, Lucho recordó que "Ferran puede jugar allí, Dani Olmo jugó allí y fue un pesadilla ante Italia, Asensio, Ansu Fati.. no me preocupa en absoluto. El '9' es de los que tiene más conexión con nuestro juego, un perfil de asociarse bien y el potencial es alto, interesante, me permite combinaciones y no tengo duda".

De Asensio matizó que "el punto crítico fue la anterior convocatoria y cumplió a las mil maravillas en funciones defensivas, en ofensivas no hay problema".

Sobre la polémica por jugar el Mundial en Catar, Luis Enrique señaló que "la FIFA lo decidió y estoy encantado de representar a mi país donde sea necesario. Es cierto que lo envuelven en situaciones conflictivas. Todo depende de si lo quieres centrar en cuestiones positivas, en los cambios del país, o en negativas. Soy seleccionador, me centro en mis jugadores. Ojalá la calidad de vida de la gente mejore en todo el mundo, pero no es mi tema".