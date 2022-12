Luis Enrique: "Al equipo le pongo un notable alto o un sobresaliente bajo"

El seleccionador eleva el tono e intenta desmontar "topicazos" como la falta de madurez del equipo o los bajones durante los partidos

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, valoró en rueda de prensa la actualidad de su equipo, en la víspera del partido que enfrentará en Doha a Marruecos y España, correspondiente a los octavos de final del Mundial de Qatar.

El estado de la selección

"Están todos bien en cuanto al estado físico de los jugadores, tengo a disposición a los 26. Queremos hacer lo de cada partido, tenemos clara la idea, no vamos a cambiarla. No tenemos que dominar durante todos los minutos, si algo define un torneo así es el alto nivel. Nos medimos a una de las selecciones con mejor estado anímico. Han hecho una fase de grupos espectacular. En términos de motivación es una de las mejores. Nosotros estamos bien. Es un notable alto, sobresaliente bajo a excepción de diez minutos cuando Japón nos supera, esperemos que no suceda, pero los rivales también juegan. Estamos contentos, satisfechos, gran oportunidad de buscar un buen resultado y pasar de fase".

El plan de España y la salida de balón

"Hay clara desinformación. Cada uno tiene sus armas. Cuando le pegamos largo, cuando sepa que fallamos... eso no existe. No descartamos ninguna acción, si hay que pegar balonazo se pega. Pero eso lo tiene que interpretar el jugador. Nuestros delanteros son los primeros defensores. Compro el pack completo, jugamos de esta manera. No vale decir que si pegas un pelotazo en el primer gol de Japón no hubiéramos encajado... es un discurso demasiado sencillo. Vamos a seguir jugando desde atrás, por supuesto".

Qué resultado le satisfaría

"Somos o muy positivos o muy negativos. Lo que menos me preocupa es el resultado. Controlo lo que debo controlar, y pienso en que mi equipo juegue como quiero. Si haces más méritos, normalmente ganas. Si luego no sucede, pues felicitaremos al rival. No hay preocupación. El objetivo es jugar siete partidos. Queremos jugar siete partidos".

El plan ante Marruecos

"Esto es surrealista: qué les dices a los jugadores en el descanso, ¿qué no repitan errores? El fútbol es deporte complejo: como anécdota, cuando jugaba el míster se obsesionó con la estrategia pero no dejábamos de encajar. Cuando dejó de preocuparse tanto, dejamos de encajar. Claro que hemos intentado corregir situaciones de juego. Hay que comprar el pack siempre, no solo cuando ganamos. Cuando se equivoca, decimos que es un paquete. El fútbol es más complicado y complejo".

Su trabajo en el Barça y en la selección

"¿Qué ha cambiado de 2015 a 2022? El estilo y la idea de juego es la misma. Intentar dominar el juego, con otro perfil de jugadores, sin tanto jugador rutilante, pero la idea es la misma. Eso implica entrenar de una manera determinada, casi siempre en contacto con el balón".

Las tandas de penaltis

"Hace más de un año, en alguna de las concentraciones, cada uno tiene que llegar con mil penaltis tirados en sus equipos. La mayoría habrá hecho los deberes. Eso de que es una lotería es un tópico. Tienes que mostrar tu calidad en un momento de máxima tensión. Se puede entrenar, es manejable. Cada vez es menos suerte. El portero tiene influencia. Nosotros tenemos tres buenos porteros. He visto a bastantes jugadores chutando penaltis".

El contexto del partido

"Me recuerda al partido de octavos ante Croacia en Copenhague, de la Eurocopa. Con lo ruidosos que somos los españoles, saldremos reforzados, está bien que haya mucho marroquí, tenemos buena relación con Marruecos. A disfrutar de lo que significa una cita de este calibre. Motivación muy grande. Tiene todos los alicientes para disfrutar".

Cómo se encuentra el equipo

"Yo estoy perfecto, en mi línea. Los jugadores y el ambiente en la misma línea. Reflexión más profunda a lo largo más profunda tras la fase de grupos. Ganas de ir cumpliendo el objetivo. Ahora ya partidos de seguir o irte a casa. Estamos convencidos de nuestras posibilidades".

Motivación especial jugar ante Marruecos

"La relación entre ambos países es buena. Hay muchos marroquís viviendo en España. Creo que están bien viviendo en España. El objetivo sería ver un buen partido de fútbol entre ambos".

La madurez del equipo y la falta de oficio

"Es un topicazo. Voy a intentar desmotar esos tópicos de que nos falta oficio. Oficio el de albañil y el de carpintero... Como el tema físico, solo sale cuando se pierde. No comparto ese análisis. Lo que caracteriza es la manera que tiene de competir, eso es innegociable. Se pueden entrenar otros conceptos, pero esto no porque es un topicazo".

Las dificultades de España

"Otro topicazo. La respuesta es fácil. Hablando de 270 minutos más los descuentos, y me habláis de diez minutos malos ante Japón. No jugamos solos. Habrá más minutos así, obviamente. ¿Que hay que mejorar? Por supuesto. Pero lo siento, os fijáis siempre en lo negativo. ¿Y el rival, qué hace? España siempre corre riesgos. Si el resto se guarda, allá ellos. El rival también juega".