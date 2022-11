Luis Enrique, sobre Busquets: "No voy a especular con ningún jugador"

El seleccionador español asegura que el hecho que esté apercibido no le condicionará Mantiene que saldrán a ganar a Japón y sin pensar en los posibles cruces

Aunque esté apercibido de sanción porque vio una tarjeta amarilla contra Alemania, Sergio Busquets se podría mantener en el equipo titular para jugar mañana contra Japón, en el que España se juega su clasificación para los octavos de final del Mundial. Luis Enrique ha sido muy claro al respecto. No le condiciona para nada a la hora de formar el once.

"Todavía falta un entrenamiento para decidir la alineación. No vamos a especular con ningún jugador ni nadie que proteger. Tenemos que ganar el partido. Estamos en una posición con ciertas ventajas pero no tenemos intención de especular para quedar primeros", ha confirmado el técnico asturiano.

Luis Enrique no especulará en la alineación y tampoco con el resultado del partido ante Japón. El seleccionador español se niega a no salir a ganar pensando en un hipotético camino más fácil en la competición. "Nosotros nos hemos hecho la misma pregunta. Pero si especulamos podemos quedar eliminados en el último minuto. Cuando estás convencido de que tienes un muy buen equipo. Nosotros queremos quedar primeros. Si toca Brasil, jugaremos contra Brasil, pero primero tenemos que jugar contra Japón. El deporte de alto nivel no sabe de especulaciones o nosotros no lo entendemos así. Quedar primeros significaría que hemos sido mejores", ha comentado.