Luis Díaz, al rescate: la estrella que faltaba por brillar en el Mundial

El Mundial de las estrellas sigue sin defraudar. Prácticamente todos los cracks del panorama mundial han llegado a Estados Unidos, México y Canadá para seguir brillando y deleitando al público con actuaciones memorables, salvo excepciones contadas como Cristiano Ronaldo o la selección española al completo. Pero quien no podía faltar en la lista era Luis Díaz.

Venía 'Lucho' de completar una temporada histórica a nivel individual. Formando un tridente de lujo junto a Harry Kane y Michael Olise, el crack colombiano firmó nada más y nada menos que 23 goles y 18 asistencias con la camiseta del Bayern, convirtiéndose de uno de los mejores jugadores del mundo esta temporada.

Todo ello le colocó en el foco en un Mundial en el que su debut, el estreno de Colombia, se hizo esperar. Pero valió la pena. Cuando todo parecía destinado al empate frente a una combativa pero debutante Uzbekistán, apareció el de La Guajira para rescatar al cuadro cafetero y convertirse en el MVP del encuentro.

Luis Díaz, goleador y asistente ante Uzbekistán / Isaac Esquivel / EFE

'Lucho' al rescate

No es para menos. Suyo fue el gol de la victoria que otorgó los tres puntos a Colombia. Acompañó bien la jugada de Gustavo Puerta, recibió el pase en el momento oportuno y definió con el interior para batir al guardameta uzbeko y sacar las castañas del fuego tras el varapalo que había supuesto el 1-1 cinco minutos antes.

Luis Díaz salió al rescate de Colombia / EFE

No fue esa su única contribución al marcador. También asistió en la primera mitad a Daniel Muñoz con un envío largo espectacular desde zona de tres cuartos que el lateral del Crystal Palace tan solo tuvo que rematar en área pequeña -fue un golazo, eso sí- para abrir la lata antes del empate de Fayzullaev y del 1-2 definitivo.

Fichajazo el que acometió el Bayern Múnich el pasado verano. El colombiano, de 29 años, alcanza hoy los 70 millones de euros, misma cantidad de dinero que desembolsó la entidad bávara por él hace solo un año para sacarlo del Liverpool. Y si su progresión en este Mundial va en aumento (de momento ya lleva un MVP a sus espaldas), su valor podría dispararse hasta los 100 'kilos' más pronto que tarde.