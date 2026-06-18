Con Luis Díaz todo es más fácil

Demos las gracias al fútbol por brindarnos a futbolistas como Luis Díaz. El Guajiro evitó que el Uzbekistan - Colombia fuera una prolongación del soporífero Ghana - Panamá que, de no ser por el acierto de Yirenkyi, habría terminado como empezó. Colombia necesitó desordenarse —incluso rozar la anarquía táctica en algunos tramos— para encontrarse a sí misma. Una magnífica asistencia del extremo bávaro a Daniel Muñoz abrió el marcador y, ante la heroica respuesta de los asiáticos, volvió a aparecer para firmar el 1-2 definitivo.

No fue el partido más vistoso de una primera jornada que cerraron colombianos y uzbekos. El juego de los cafeteros en los primeros compases del partido transmitió cierta ansiedad. Se adueñaron inmediatamente de la posesión, pero les costó plantarse en campo rival con peligro.

La pausa de hidratación vino como anillo al dedo al cuadro de Néstor Lorenzo. Pisó con mayor soltura área rival y tuvo en la bota izquierda de Luis Díaz la ocasión más clara del encuentro: filtró Jhon Arias y el poste escupió el intento cruzado del jugador del Bayern.

Daniel Muñoz adelantó a Colombia / EFE

Acto seguido, el Guajiro protagonizó una de las secuencias de lo que va de torneo. Recibió una entrada de Khusanov en la misma línea, pero el cámara que se hallaba allí recibió la peor parte: chocar con un armario como el uzbeko y caer con el peso de la cámara.

La superioridad de Colombia se plasmó en el marcador al filo del descanso. El balón de Luis Díaz fue magnífico, pero más lo fue el remate acrobático que se sacó de la chistera para batir a Yusupov.

La ventaja era mínima y, aunque la tranquilidad de los cafeteros era total, los Lobos Blancos adelantaron sus líneas y mostraron una actitud más agresiva. Cannavaro movió el banquillo y, en un contraataque, saltó la sorpresa en el Azteca: lo empató Uzbekistán.

Alegría efímera de Cannavaro

Camilo Vargas dejó un balón muerto en el área pequeña y Abbosbek Fayzullaev fue el más listo de la clase para cabecear el balón al fondo de la red. Error grosero del meta cafetero.

Uzbekistán anotó su primer gol en un Mundial y escribió, como tantas otras selecciones antes, su nombre en la historia del torneo. Además, Fabio Cannavaro se convirtió en el cuarto elegido en haber conquistado un Balón de Oro y en haber participado en una Copa Mundial tanto como futbolista como entrenador, siguiendo la estela de Franz Beckenbauer, Oleg Blokhin y Marco van Basten.

Quedaba un mundo. Cannavaro se mordía las uñas y la alegría les duró demasiado poco a los asiáticos. Luis Díaz - quién si no - acudió al rescate para devolver la ventaja a su selección. Un gol, por cierto, que lleva también la firma de un Gustavo Puerta que dividió y le abrió el espacio al Guajiro.

Alguna que otra desconexión puntual estuvo a punto de pasarle factura a la selección de Néstor Lorenzo, que aguantó el tipo ante la intentona final de los uzbekos. Por si acaso, Campaz convirtió el tanto de la tranquilidad en el último suspiro. Medio gol fue del Cucho Hernández, que peleó el balón en banda para poner un gran centro al área.

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