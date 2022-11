Lucas y Theo, dos por el puesto de uno

Los hermanos Lucas y Theo Hernández lucharán por el lateral izquierdo de la selección de Francia “Si juego estaré encantado y si no lo hago porque juega Theo, estaré todavía más contento”, asegura Lucas

Solo puede quedar uno. La convocatoria de Francia goza de una particular competitividad entre dos de sus jugadores. Estos dos son ni más ni menos que los hermanos Lucas y Theo Hernández. Y es que ambos se batirán en duelo por la posición de lateral izquierdo.

Que Lucas suela actuar como central en el Bayern de Múnich no importa a Didier Deschamps, ya que para él, es lateral. Así lo reconocía el martes en rueda de prensa, argumentando que lo veía más en la demarcación de lateral, donde ya fue decisivo en el último Mundial para que Francia fuera campeona. Ni siquiera él tiene preferencia de posición, aunque ha admitido en alguna que otra ocasión que se siente cómodo en la banda.

“Es verdad que en los últimos meses he jugado más como central. En el último partido antes de irme al Mundial, jugué de carrilero con el Bayern. Me siento bien también en esta posición. Sea de central o sea de lateral, haré todo lo posible para darlo todo en el terreno de juego y defender la camiseta hasta de la mejor forma posible”, ha declarado el futbolista bávaro este viernes en el Al-Sadd Stadium, donde se ejercita la selección francesa para preparar su debut frente a Australia.

No considera que competir con su hermano sea un problema, es más, "es un orgullo". “Si juego estaré encantado y si no lo hago porque juega Theo, estaré todavía más contento”, asegura. Para el partido del martes apunta a titular en un eje defensivo formado por cuatro futbolistas. Y es que, hasta el momento, el puesto de lateral izquierdo es de los menos problemas ha generado en el combinado 'bleu'. Su amplia experiencia y su gran rendimiento en Rusia 2018 prácticamente le garantizan formar en el once ante Australia.

La historia de los Mundiales nos ha dejado con varias parejas de hermanos. La última en hacerse realidad ha sido la de los Williams, ya que Iñaki jugará con Ghana y Nico vestirá la camiseta de La Roja.También sucedió con los Touré en 2006, los Laudrup en 1998 o con los Boer en 1994 y 1998. Sin embargo, nunca antes se había visto que compitieran por una misma demarcación en el campo.

Lucas parte con ventaja, pero eso no significa que Theo pueda ganar enteros para meterse en el once de Deschamps. Su potencia y capacidad de desborde lo convierten en un jugador muy valuoso y aprovechable en partidos en los que Francia tenga que correr hacia adelante, o hacia atrás.