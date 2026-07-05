Historia SPORT
MUNDIAL 2026
Lucas Herrington 'justifica' el viaje del Barça a Estados Unidos
El australiano, titular ante Paraguay y frente a Egipto, ha vivido una gran experiencia a sus apenas 18 años y el Barça sigue muy interesado en él
El FC Barcelona sigue con detenimiento desde hace meses a Lucas Herrington, un defensa central de 18 años que ha disputado el Mundial 2026 con la selección de Australia. A pesar de estar todavía en edad juvenil, Herrington fue titular en los dieciseisavos de final del torneo frente a Egipto, una titularidad que se ganó tras jugar el partido anterior, decisivo para acceder a las rondas eliminatorias, que terminó con un empate 0-0 ante Paraguay. Lucas estuvo a un nivel altísimo en ese duelo clave y el seleccionador Tony Popivic decidió darle continuidad.
En el duelo frente a Egipto, el joven central disputó todo el partido, incluida la prórroga. En la tanda de penaltis (y pese a su corta edad y experiencia) tuvo el coraje de chutar una de las penas máximas, aunque no tuvo fortuna y su lanzamiento se fue al larguero. Sufrió la amargura de la eliminación en sus carnes. Pese a ello, el jugador ha dejado muy buenas sensaciones en el torneo.
Interés y viaje a Estados Unidos
El seguimiento del club azulgrana viene de lejos. Tal y como contamos en Sport, el pasado mes de abril representantes del Barça viajaron a Estados Unidos para verlo in situ y hablaron con su entorno para sondear un posible fichaje.
Según aseguran fuentes de medios norteamericanos, el Barça habría llegado incluso a realizar una oferta que su equipo actual, el Colorado Rapids, rechazó. El club estadounidense lo había firmado apenas medio año antes, procedente del Brisbane Roar de la liga australiana.
A pesar de la primera negativa, el interés del Barça sigue vigente y la idea de la entidad azulgrana es intentar firmarlo este mismo verano.
Perfil físico y técnico
Herrington responde a las características de los defensores que está buscando el Barça actualmente, un perfil más físico y con mayor envergadura, como es el caso de Juwensley Onstein, a quien se fichó el pasado mes de enero.
Se trata de un central de 1,94 metros de altura, espigado, con buen juego aéreo y una salida de balón bastante depurada. Desde el club creen que el australiano, que cuenta con mucho margen de mejora, encajaría muy bien en el equipo.
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