Louzán reivindica un Mundial contra el racismo en la cuna de Martin Luther King: "El deporte debe unir, no dividir"

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, aprovechó su visita al King Center de Atlanta para lanzar un mensaje firme en favor de la paz, la tolerancia y la lucha contra cualquier forma de discriminación en el fútbol.

Acompañado por Ángeles Moreno Bau, embajadora de España en Estados Unidos, y por el español Ángel Cabrera, máximo responsable del Instituto Tecnológico de Georgia, el dirigente federativo recorrió uno de los lugares más simbólicos de la historia de los derechos civiles.

La delegación española fue recibida por Barbara Harrison, directora de la institución creada por Coretta Scott, esposa de Martin Luther King, con el objetivo de preservar el legado del reverendo King, referente mundial de la no violencia y de la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos.

Durante el acto, Harrison destacó la oportunidad que representa la llegada de la Copa del Mundo de la FIFA a América como “vehículo para la paz y la convivencia de los pueblos”, unos principios que, recordó, Martin Luther King defendió durante toda su vida.

Louzán agradeció el recibimiento y subrayó la carga simbólica de iniciar este camino mundialista en Atlanta. “Es un lugar mítico ubicado además en la ciudad donde hemos iniciado nuestro camino en la Copa del Mundo. Atlanta y Chattanooga nos han acogido inmejorablemente en un Mundial que quedará para el recuerdo, porque el fútbol es tan grande que aglutina muchas cosas más en torno a él”, afirmó el presidente de la RFEF.

Louzán, en Atlanta / Pedro Gonzalez

El dirigente federativo quiso vincular el mensaje del King Center con los valores que, a su juicio, debe representar el deporte. “El deporte debe ser un espacio de unión y no de división. Conviene recordarlo en uno de los lugares más significativos para la Humanidad y la memoria universal: en el fútbol no importan ni el origen ni la raza, sino el compañerismo y el respeto mutuo. El racismo y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad”, defendió.

Louzán también reafirmó el compromiso de la RFEF contra la violencia y los comportamientos discriminatorios. “La RFEF se compromete activamente contra el racismo y la violencia, sea física o verbal. Entre todos lograremos que el fútbol en general y este Mundial en particular constituya una genuina fiesta del deporte de la que participa nuestra Selección nacional, reflejo hoy de esa España diversa, abierta y solidaria que el doctor King inspiró con su visión”, añadió.

Louzán, en Atlanta / Pedro Gonzalez

En la misma línea se expresó la embajadora Ángeles Moreno Bau, que celebró la llegada de la Copa del Mundo a América en una edición que precederá al Mundial organizado por España, Portugal y Marruecos. La diplomática destacó que la diversidad es una fuente de fortaleza y una base esencial para construir una sociedad sustentada en la dignidad, la justicia y la igualdad.

La visita concluyó con una ofrenda floral ante el monumento donde descansan los restos de Martin Luther King y su esposa Coretta Scott. Allí, junto a la llama eterna, símbolo de la vigencia de su legado, Louzán y Moreno Bau rindieron homenaje a una figura universal cuya memoria sigue viva bajo el lema del King Center: “El sueño vive, el legado continúa”.