Lothar Matthäus destapa el interés de un club alemán por Gilberto Mora

Gilberto Mora es la gran esperanza del fútbol mexicano de cara al futuro, pues los aficionados a la selección siguen soñando con poder alcanzar la ansiada ronda de cuartos de final de un Mundial, hito que no logran desde 1986. En la edición de Estados Unidos, México y Canadá, 'el Tri' aprovechó su condición de anfitriona para dejar una buena imagen, pero pese a pasar con tres victorias la fase de grupos y eliminar a Ecuador en dieciseisavos, no pudo completar la hazaña y fue doblegada ante Inglaterra, cayendo con honores y embotellando en su área a los 'Three Lions'.

De esta manera, México afronta una etapa ilusionante ya con Rafa Márquez como seleccionador y con Gilberto Mora como futbolista llamado a liderar una generación. Los seguidores de 'El Tricolor' esperan que el mediocampista de 17 años pueda recalar pronto en un club europeo para poder explotar al máximo sus condiciones. Ahora, de manera sorpresiva, Lothar Matthäus, leyenda del fútbol alemán y campeón del mundo en 1990, ha revelado el interés de un club de la Bundesliga por la perla mexicana.

"Es el gran talento de México y ya está en la agenda de muchos clubes europeos"

Lothar Matthäus, voz autorizada en lo que al fútbol alemán se refiere, cuenta en su columna en el 'Bild' que el Borussia Dortmund estaría entre los interesados por la joven promesa. "Mora, el mexicano de 17 años, jugó cinco o seis partidos en este Mundial. Es el gran talento de México y ya está en la agenda de muchos clubes europeos. También he oído que el Borussia Dortmund ha extendido sus antenas hacia él", escribe el exfutbolista.

Además, valora de manera positiva una posible llegada del mexicano a la Bundesliga: "Me imagino tener de nuevo a un mexicano en la Bundesliga, también por el marketing. Ciertamente no estaría mal, porque México es un país muy futbolero. Si tienes a una joven superestrella como Gilberto Mora, el interés por la Bundesliga en México podría volver a crecer", indicó.

Matthäus, en una imagen de archivo / EFE

Con 17 años y 240 días de edad, Gilberto Mora se convirtió en el futbolista mexicano más joven en disputar un Mundial, además de entrar en la lista de los jugadores de menor edad en participar en la Copa del Mundo. El hecho de haber logrado estos registros y dejar buenas sensaciones en el máximo torneo que se puede disputar en el fútbol provoca que se dé por sentado que más temprano que tarde recalará en Europa. Incluso, en el anuncio de su renovación con Tijuana hasta 2029, el equipo mexicano informó que el nuevo acuerdo contempla facilitar una futura transferencia al futbol europeo si se presenta una oferta que cumpla con las condiciones establecidas.