Lopetegui la lía tras la goleada de Canadá

El encuentro entre Canadá y Catar no dejó a nadie indiferente. Los canadienses consiguieron una histórica goleada por 6-0 ante un conjunto asiático que se quedó con dos menos, pero siguen vivos para la última jornada.

Justo cuando el colegiado indicó el final del encuentro, Julen Lopetegui se dirigió directamente a Jesse Marsch para recriminarle alguna cosa. Según informan desde Canadá, el seleccionador de Catar se quejó de que los locales siguieran buscando goles con 6-0 en el marcador y con el rival jugando con dos jugadores menos. Algo que el español pensó que era antideportivo.

A pesar de ello, Lopetegui no tenía razón. Canadá sigue sin estar matemáticamente clasificada y, si ellos caen ante Suiza en la última jornada y Bosnia le gana a Catar, los dos conjuntos se jugarían la segunda plaza en la diferencia de goles. En una fase de grupos tan corta, todo gol vale muchísimo.

El gesto de Lopetegui provocó una minitangana sobre el césped entre parte de los dos cuerpos técnicos y de los suplentes de las dos selecciones. Un encuentro que ganó mucha tensión tras la gravísima lesión de Koné.

A pesar de la dura derrota, Catar sigue viva en la fase de grupos. Los de Lopetegui consiguieron un histórico empate en la primera jornada ante Suiza. Estos dos resultados crean un escenario donde el equipo asiático podría quedar aún segunda con una victoria ante Bosnia, aunque la casuística es muy complicada, pero con cuatro puntos tendría casi asegurado clasificar entre las mejores terceras. Algo que sería histórico para el país asiático.

Eso sí, el encuentro entre Canadá y Catar quedará marcado por la grave lesión de Koné. Una de las imágenes más duras y no aptas para personas sensibles de lo que llevamos de Copa del Mundo. Las manos de todos los futbolistas sobre el terreno de juego se fueron directamente a la cabeza cuando vieron la pierna del centrocampista totalmente fuera de sitio. El canadiense se había roto la tibia.