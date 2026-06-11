Logan Costa, defensa de Cabo Verde, sueña con dar la campanada ante España: "Todo puede pasar"

Logan Costa es una de las caras más reconocidas del primer rival de España en el Mundial: Cabo Verde. El central del Villarreal, de 25 años, apunta a ser uno de los líderes de la defensa del equipo dirigido por Bubista, pese a su discreta temporada, en la que solo ha podido jugar dos partidos por culpa de una grave lesión de rodilla. Sin embargo, el Mundial es distinto. Y aún más para un equipo que debutará en el mayor escenario deportivo del planeta.

Después de una clasificación espectacular en África, consiguiendo su billete para Estados Unidos, Canadá y México de forma directa, conquistando la primera plaza de su grupo y superando a potencias como Camerún, el archipiélago, independiente de Portugal desde 1975, se puso en el mapa para muchos aficionados al deporte rey. Ahora, lo hará de manera definitiva intentando mirar de tú a tú a la España de Luis de la Fuente el próximo lunes 15 de junio, a las 18:00 horas (CET), en el majestuoso Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

Es increíble, no tengo palabras. Es la primera vez en la historia. No hay mejor manera de empezar el Mundial que jugar contra España Logan Costa — Defensa de Cabo Verde

"Estoy bien y el grupo también. Estamos muy contentos de estar aquí. Queremos hacer una buena competición. Es increíble, no tengo palabras. Es la primera vez en la historia. No hay mejor manera de empezar el Mundial que jugar contra España. Vamos a darlo todo y va a ser un partido como los otros", aseguraba el futbolista nacido en Saint-Denis ante los medios de comunicación que se acercaron al entrenamiento de los 'Tiburones Azules'. Un partido que le resulta muy familiar al exdefensa del Toulouse.

Logan Costa reapareció con el Villarreal ante el Rayo Vallecano en Vallecas tras 10 meses lesionado. / Agencias

Después de mostrar un gran potencial en Francia, el Villarreal apostó por él en el verano de 2024 y lo trajo a LaLiga pagando un traspaso de 18 millones de euros, por lo que durante estos dos cursos se ha enfrentado a varios jugadores de 'La Roja'. "No los conozco a todos, pero a algunos sí", reconoció. Por lo menos, algún consejo podrá dar a sus compañeros de zaga.

Preguntado por si es posible ganarle a España, Logan Costa mostró tener claro el plan: "Es un partido en el que tenemos que ir con todo. Todo puede pasar y vamos a darlo todo para ganar", aseguró. Cabo Verde es uno de los equipos más modestos del Mundial y, evidentemente, del Grupo H, en el que, además de España, se encuadran Arabia Saudí y Uruguay.

De este modo, el simple hecho de clasificarse ya es un auténtico premio para un grupo de jugadores que, pase lo que pase, ya han hecho historia. "Es una cosa muy guapa, muy chula. No tenemos palabras para describir lo que hemos vivido. El día más especial que recuerdo es cuando nos clasificamos. El país fue una fiesta maravillosa", terminó un Logan Costa que quiere soñar más allá de la fase de grupos.

Un mal resultado contra España, que es lo esperado, no dilapidaría las opciones de Cabo Verde de seguir con vida. Especialmente, si la derrota es ajustada. El partido que será clave es el de Arabia Saudí y si logran mantener una diferencia de goles poco abultada, quién sabe si podrían colarse a dieciseisavos como uno de los mejores terceros de grupo.