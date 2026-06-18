La locura del Mundial: un bar logra la venta de 45.349 cervezas durante el Inglaterra-Croacia

El Mundial alcanza la segunda jornada de la Fase de Grupos. El mejor torneo de fútbol del mundo está al rojo vivo y nos está dejando momentos imborrables, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Muchos aficionados aprovechan para salir a las calles y ver los partidos en establecimientos junto a sus amigos o familiares.

Es el plan perfecto para hacer en verano y en época de Mundial. Pero, imáginate que eres el dueño de un bar y vendes, en un día, más de 45.000 cervezas.

Durante la primera jornada del grupo L del Mundial, miles de aficionados se reunieron en Arlington (Texas) para seguir el partido entre Inglaterra y Croacia en un ambiente de gran expectación. La afluencia de público fue especialmente intensa en las inmediaciones del AT&T Stadium, donde muchos seguidores optaron por acudir a locales de ocio cercanos antes y después del encuentro.

Uno de los bares más destacados fue el conocido 'Sports Bar Texas Live!', situado a poca distancia del estadio, que vivió una jornada de actividad inusualmente alta. Según datos facilitados por el propio local, durante la retransmisión del partido se llegaron a vender 45.349 cervezas.

Ingleses en su pura esencia

Los responsables del establecimiento señalaron que este volumen de ventas supera el registrado en partidos de playoffs de los Dallas Cowboys, una de las grandes atracciones deportivas de la zona. Las altas temperaturas registradas en la ciudad contribuyeron a que muchos aficionados buscaran refugio en espacios cerrados con aire acondicionado, lo que incrementó notablemente la afluencia a los bares.

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La cultura futbolística en Inglaterra es una de las más arraigadas del mundo. El vínculo entre el fútbol y los pubs británicos se remonta a los orígenes de este deporte, donde los seguidores disfrutan de una buena cerveza mientras debaten y apoyan a su equipo.