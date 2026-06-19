Locura en el Mundial: 6 goles de llegar y besar el santo

Llevamos apenas una semana de Mundial (aunque parezca un mes, tal es su intensidad) y ya están pasando cosas que hacen prever un campeonato del mundo histórico. Alguna de ellas, extraordinaria. Como la cantidad de goles que llevan marcados futbolistas que acababan de entrar en el terreno de juego, alguno de ellos, decisivos. Las últimas muestras han llegado este mismo jueves en la goleada de Suiza ante Bosnia y Herzegovina por 4-1 con las dianas de Manzambi y Mahmic. Seguro que habrá más. Es lo que se suele decir: llegar y besar el santo.

Corea del Sur dibujó su primer 'check' en el Mundial / SPORT

A dos segundos de la historia

El sueco Mattias Svanberg se quedó a solo dos segundos de hacer historia en los Mundiales con el gol más rápido de un futbolista sobre el verde. Marcó el 4-1 ante Túnez cuando llevaba solo 18 segundos en el campo. El récord lo ostenta el delantero uruguayo Richard 'Chengue' Morales ante Senegal en 2002, con 16 segundos desde su providencial entrada.

Mattias Svanberg celebra su gol contra Túnez / Europa Press

Muy cerquita también se quedó Romelu Lukaku para salvar los muebles de Bélgica en su estreno contra Egipto, aunque la FIFA le dio el gol al egipcio Hany en propia puerta. El 'gigantón' del Nápoles forzó al error del rival en su intento de cortar la embestida del belga. Se contabilizaron 22 segundos desde su entrada al verde, aunque en realidad, pasaron menos desde el momento que arrancó la acción en un saque de banda.

El exfutbolista del Mallorca y el Valladolid Cyle Larin necesitó solo de dos minutos para darle un empate histórico a Canadá, el primer punto conseguido por Canadá en su tercera participación en un Mundial. Además, fue de bella factura tras un control orientado.

El grupo de la inmediatez

Curiosamente, el Grupo B está siendo muy prolífico en este tipo de acciones, pues hay que añadir los dos goles 'instantáneos' de Manzambi y Mahmic en el Suiza-Bosnia y Herzegovina (4-1). El del futbolista del Friburgo para abrir la lata en un encuentro que se les estaba atragantando a los suizos, y el del joven bosnio de solo 20 años, para maquillar el marcador. Ambos tardaron tres minutos en marcar desde que pisaron el césped... dos desde que el balón se volvió a poner en juego.

Korea celebra el gol de Oh ante República Checa / Alex Cruz

Y para terminar, y aunque en su caso, pasó más tiempo, no podemos obviar, por decisiva, la diana del surcoreano Hyeong-gyu Oh para remontar ante la República Checa (2-1). Si bien llevaba ya 11 minutos en el terreno de juego, apenas era la segunda acción en la que participaba el futbolista del Besiktas.

Es el Mundial de los 48 equipos, de los cambios brutales de altitud, de los tres países organizadores... y el del efecto inmediato de los jugadores que entran de refresco. Un Mundial apasionante.