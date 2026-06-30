Locura en las calles de Holanda tras la victoria de Marruecos en el Mundial: detenciones e intervención policial

Marruecos volvió a dar la sorpresa y eliminó a una de las selecciones que mejor estaba rindiendo en el Mundial 2026, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá: Holanda, dirigida por Ronald Koeman.

La selección de Mohamed Ouahbi consiguió forzar la prórroga en el minuto 91 gracias a un tanto 'in extremis' de Issa Diop y después consiguió rematar la eliminatoria en la tanda de penaltis, donde el guardameta Yassine Bounou fue, de nuevo, el gran protagonista.

El partido fue seguido en todo el mundo, pero especialmente en los Países Bajos, donde miles de aficionados marroquís salieron a las calles de Róterdam, Amsterdam, La Haya y Utrecht con banderas de Marruecos para celebrar el pase de su selección a los octavos de final del Mundial.

Una de las ciudades donde se produjeron más detenciones y hubo intervención policial fue La Haya, donde los aficionados marroquíes ignoraron los reiterados llamamientos de la policía local para que abandonaran las calles.

Poco a poco, la tensión fue aumentando y, en algunos puntos, se registraron disturbios, conducción temeraria, lanzamiento de fuegos artificiales y ataques contra la policía, según informó el periodista Owen a través de su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter.

En uno de los vídeos, se puede ver cómo unos marroquíes atacan salvajemente a varios policías. "Los agentes de moto tuvieron que huir por su propia seguridad", explicó el periodista en la red social de Elon Musk.

También se produjeron lanzamientos de botellas contra los policías, que trataban de contener la situación con la ayuda de perros policiales. Los aficionados marroquíes continuaron avanzando por las calles y la tensión fue en aumento, por lo que no se descarta que la situación pueda agravarse a lo largo del día.

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Por ahora, se desconoce cuántas detenciones se han producido en los Países Bajos, aunque, según las últimas informaciones publicadas por la prensa neerlandesa, la cifra podría superar el centenar.