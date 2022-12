Locura en Argentina con Messi: "Tiene mirada marciana"

El sufrido triunfo de la 'albiceleste' contra Países Bajos ha desatado la euforia en un país que quiere continuar soñando Los aficionados, la prensa y los compañeros del capitán, rendidos al '10': "Puso el mundo a sus pies"

Fue una tarde redonda en Argentina. Los cuartos de final del Mundial de Qatar arrancaron con la eliminación de Brasil a manos de Croacia y continuaron con la sufrida clasificación de la ‘albiceleste’ ante Países Bajos. Sin ninguna duda, Leo Messi fue el gran protagonista, con una extraordinaria actuación sobre el terreno de juego y una demostración de liderazgo en los momentos de máxima tensión, en un encuentro que desató la locura argentina.

La prensa argentina se rindió a un Leo Messi que, a sus 35 años, solo piensa en proclamarse campeón del mundo. Y que intentará hacer todo lo posible para que así sea. Los comunicadores de su país explicaron de formas muy diferentes su increíble asistencia a Nahuel Molina. “Un pase que nadie imaginó, que nadie más vio, que inventó. Leo no solo tiene vista periférica sino que ya pasó a otro nivel: es marciana”, escribió la futbolista Sasha Gigliani en ‘Olé’. “Siempre fue el alivio del equipo. Tremendo jugadón en el primer gol”, completó el subdirector del medio, Diego Macias.

En el 1x1 de ‘Clarín’, Martín Voogd destacó que Messi fue “el mejor de campo en su mejor Mundial”, aunque también remarcó que, pese a “armar otro recital”, “necesitó del ‘showtime’ de un ‘Dibu’ Martínez en modo Mundial”. “Es el mejor de todos, puso el mundo a sus pies”, remató Diego Morini, de ‘La Nación’.

“Lionel Messi mostró su liderazgo, no sólo por el gol con ‘Topo Gigio’ incluido en el festejo. Además, tuvo un primer tiempo muy inspirado en el que habilitó a Nahuel Molina para el primer gol”, analizó Hugo Balassone en ‘TyC Sports’. Los periodistas no fueron los únicos que alucinaron con Messi. “No sé cómo lo hizo para verme dar el pase. Disfruto muchísimo cuando juego con él. Siempre fue un ejemplo para todos los argentinos. Siempre nos representó de la mejor manera”, declaró el propio Nahuel Molina desde el Estadio Lusail.