"Cuando llegué a casa solo había una pequeña mención en los periódicos": la increíble historia de Lucien Laurent, el primer goleador de la historia de los Mundiales

Domingo 13 de julio de 1930. Tres de la tarde. Francia se enfrenta a México en el Estadio Pocitos de Montevideo. Hace frío. El estadio está prácticamente vacío: solo unas 4.000 personas han pagado entrada. En el minuto 19, Edmond Delfour ataca por la derecha y pasa el balón a Ernest Liberati, quien lo centra al área. Laurent entra desde segunda línea y conecta de volea. El balón entra por la esquina. 1-0.

Nadie en el estadio, ni los propios jugadores, es consciente de que acababa de producirse el primer gol de la historia de los Mundiales. "Todos estábamos muy contentos, nos felicitamos, pero sin saltar unos encima de otros como se hace en el fútbol de hoy", contó Laurent décadas después. Sus compañeros le dieron unas 'palmaditas' en la espalda. El árbitro señaló el centro del campo. Y el partido continuó. Francia ganó 4-1.

En el segundo partido, contra Argentina, sufrió una lesión en el tobillo en una entrada brutal y tuvo que retirarse a la banda, porque entonces no había sustituciones. No jugó el tercero, ante Chile. Francia quedó eliminada. Y él cogió el barco de vuelta a casa. "Cuando volvimos no imaginé el significado que tendría el gol. Ni siquiera sabíamos si la Copa del Mundo duraría más años. Recuerdo que cuando llegué a casa únicamente había una pequeña mención en uno de los periódicos", rememoró nuestro protagonista.

Nacido en 1907 en Saint-Maur-des-Fossés, una ciudad del extrarradio de París, Laurent desarrolló toda su carrera profesional en Francia. Vistió las camisetas de CA París, Sochaux, Club Français, Stade Rennais FC, RC Estrasburgo y Besançon RC. Entre los dos últimos equipos, desde 1940 hasta 1943, pasó tres años en un campo de prisioneros en Sajonia porque se había tenido que incorporar en el ejército galo cuando estalló la Segunda Guerra Mundial.

Laurent era un hombre tan modesto y humilde que en el restaurante que compró en sus últimos años como futbolista no presumía de su gesta, sino que cuando alguien se la mencionaba él se encargaba de apuntillar, según explicó en un reportaje de la FIFA, que Liberati le había hecho una gran asistencia. El hijo de Lucien reconoció en una gala en el Mundial de 1990 que durante muchos años él sabía que su padre "había jugado en el equipo de Francia y había participado en una Copa del Mundo, pero sin más".

'Desaparecido' durante 60 años

De hecho, tanto los aficionados del mundo del fútbol como los seguidores del deporte francés perdieron la pista durante muchos años. Al ver que su último equipo había sido el Besançon, unos periodistas italianos lo buscaron y lo encontraron en 1990 con motivo del Mundial que albergó el país transalpino. Se toparon con un Laurent de 82 años que seguía jugando al fútbol, aunque lo hacía con amigos, y se dedicaba a pasar tiempo con sus familiares y amigos.

Su 'redescubrimiento' lo llevó a la fama y el primer goleador de la historia de los Mundiales se 'cansó' de rememorar su tanto en fiestas, galas y entrevistas. Del anonimato al estrellato en un abrir y cerrar de ojos.

Fue en uno de estos actos públicos cuando Lucien Laurent explicó que, durante la Segunda Guerra Mundial, durante su periodo como prisionero, los nazis saquearon sus pertenencias en Estrasburgo y se lo llevaron todo, la camiseta que había llevaba en el Mundial de 1930 incluida. "Felizmente, todos mis recuerdos estaban allí, bien establecidos en un rincón de mi vieja cabeza. Nadie me los puede robar", dijo en 1998, con 90 años. También aprovechó para denunciar la evolución del fútbol, en el que según su punto de vista había "demasiada trampa y escaso respeto por el adversario y el árbitro".

El exdelantero francés falleció el 11 de abril de 2005 en el hospital Jean-Minjoz de Besançon, a los 97 años. No llegó a ver el monumento que se levantó en su honor tras una larga investigación en el sitio exacto donde entró su gol. 'Donde duermen las arañas', se llama la escultura, que simula una parte de la portería, entre las calles Charrúa y Coronel Alegre del barrio de Pocitos.